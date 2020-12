GF Vip, la Gregoraci fa piangere la Salemi

Lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi non si ferma. Le due gieffine continuano a lanciarsi frecciatine e a battibeccare. Dopo l’ultima puntata la Salemi si è sfogata e ha parlato della Gregoraci.

Non si placa la storia della Sardegna tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Anche nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip le due si sono ritrovate nuovamente a discutere.

Dopo il loro ennesimo confronto ognuno ha tratto le proprie conclusioni. Giulia però è rimasta molto toccata dalle parole di Elisabetta e dai messaggi che sono stati mandati.

Per questo motivo la Salemi dopo la puntata si è sfogata e ha parlato con alcuni dei suoi coinquilini, scoppiando anche a piangere.

Giulia finita la puntata si è sfogata e ha detto il suo pensiero a Selvaggia Roma e ad Adua e Urtis. La Salemi si è lasciata andare e ha detto:

“Lei è una di una lunghissima serie di persone che in questi 7 anni mi hanno fatta sentire un mer*da e mi hanno fatta sentire inferiore. Se devo essere proprio sincera, chiara e onesta. Per quello mi fa ridere che da una mia battuta in cui definisco come “snobettina” lei abbia rigirato e mi stai accusando delle peggio cose. […] E’ lei che è incattivita“.