GF Vip, quando guadagna la Gregoraci? Cachet, ospitate e mantenimento

Elisabetta Briatore è protagonista indiscussa della Casa del Grande Fratello Vip e in molti che hanno visto abiti, accessori e gioielli tutti rigorosamente griffati sfoggiati dall’ex moglie di Briatore si sono chiesti le sue “entrate”





Non solo l’assegno di mantenimento, i fan di Elisabetta sono curiosi di sapere anche altre notizie sulle “entrate” della showgirl e conduttrice: come ad esempio il suo cachet al Grande Fratello Vip e quello per le ospitate

GF Vip, Gregoraci e gli inizi della sua carriera

La carriera della Gregoraci inizia negli anni novanta, con gli anni è riuscita a confermarsi una modella, inviata, conduttrice e valletta di successo. Nel ’97 arriva il titolo di Miss Calabria e partecipa a Miss Italia. Il concorso di bellezza le è stato utile ed ha rappresentato il trampolino di lancio per arrivare a sfilare per Armani e Dolce e Gabbana, e approdare nello show business italiano. All’inizio del 2000, Elisabetta Gregoraci ha debuttato sul piccolo schermo recitando in diverse fiction, tra cui Un medico in famiglia e Il mammo, e apparendo sul grande schermo nei film Il Cielo in una stanza di Carlo Vanzina e C’era un cinese in coma di Carlo Verdone. Il suo unico obiettivo è però la televisione è proprio sul piccolo schermo che avrà il periodo di maggior splendore.

GF Vip, il mantenimento di Briatore

Si parla da tempo del suo mantenimento e quanti soldi il suo ex marito le passi. Anche perché come ha dichiarato lo stesso patron del Billionaire, proprio per assicurare il meglio a lei e a suo figlio Natan Falco, ogni mese stacca un assegno consistente. A riferire l’indiscrezione è Kontrocultura che parla di circa 8000 euro al mese per Nathan Falco, al di fuori le spese extra. Inoltre, Briatore le avrebbe donato anche una casa a Monaco di circa 430 mq. A tutto questo poi bisogna aggiungere anche le quote di alcuni locali di Briatore, parliamo del Billionaire, il Twiga e altri ancora.

GF Vip, cachet e ospitate della Gregoraci

Sempre secondo le indiscrezioni il cachet di Elisabetta Gregoraci al GF Vip sarebbe molto alto. Compensi importanti che si aggirerebbero dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana in base alla popolarità del personaggio, più 8.000 euro a puntata per le ospitate in studio. E se Elisabetta riuscisse ad arrivare fino alla fine della competizione, l’ex moglie di Briatore potrebbe vincere il montepremi di 100.000 euro, di cui metà andrà in beneficenza.