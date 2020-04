GF Vip, Rita Rusic: la verità su Paolo e Clizia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno conquistato la casa del Grande Fratello Vip e anche molti dei loro coinquilini. Guardate cosa dice di loro Rita Rusic...





Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono sicuramente una delle coppie più bella uscite dal Grande Fratello Vip. I due si sono innamorati nella casa, ma la squalifica della Incorvaia ha interrotto la loro frequentazione sul più bello. Ora che l’avventura nella casa più spiata d’Italia si è conclusa, i due tuttavia non sono ancora riusciti a vedersi, se non attraverso Instagram o video chiamate: l’emergenza Coronavirus li tiene lontani, vivendo lui a Roma e lei in Sicilia.

Paolo e Clizia, tutti li amano

Quando qualcuno della casa viene intervistato, il discorso non può non cadere sulla coppietta: tutti per loro spendono belle parole. E così ha fatto anche Rita Rusic, che durante una diretta Instagram insieme alla ex coinquilina Licia Nunez, ha voluto dire qualcosa sui piccioncini del Grande Fratello Vip.

La ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è diventata molto amica di Clizia e conosce molto bene i sentimenti che la mamma di Nina ed ex moglie di Francesco a Sarcina de Le Vibrazioni prova nei confronti di Ciavarro jr.

Rusic: senso di insoddisfazione tra i due

Questa situazione di emergenza sanitaria sta tuttavia creando, per utilizzare le parole della Rusic, un “senso di insoddisfazione” perché i due innamorati non hanno potuto passare del tempo insieme dopo la finale del GF Vip, che ha assegnato la medaglia d’argento al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Questa frase ha allarmato non poco i fan della coppia, spaventati anche da una frase della Incorvaia, che aveva un po’ formato su Paolo Ciavarro.

Ma niente paura, perché non solo Clizia e Paolo hanno tenuto una diretta insieme proprio il giorno di Pasqua, ma la stessa Rita ha poi precisato: “Clizia attualmente si trova in Sicilia ad aspettare Paolo. Vorrebbe volare via, magari per mezzo dell’etere o con un’astronave. Forse potrà raggiungerlo a maggio. Non vedono l’ora di incontrarsi”. Poi una piccola considerazione: “Sono due adulti e, dopo i baci, avrebbe dovuto esserci qualcos’altro…”.