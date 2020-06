Giacomo Urtis impegnato con il suo nuovo singolo.

Dopo il successo di Tìa e di Plastic World Giacomo Urtis è pronto a tornare in pista con un nuovo singolo che ha tutta l’aria di diventare un tormentone estivo!





L’amato chirurgo delle star si è già cimentato nel mondo della musica. Le sue canzoni sono state apprezzatissime per un sound che fa venire voglia di ballare e per i video girati in location mozzafiato.

Giacomo Urtis, duetto in arrivo?

Giacomo, nelle sue recenti Instagram stories, si è mostrato intento a cantare davanti ad un microfono con tanto di cuffie da ascolto. Il tutto molto professionale. E infatti ha scritto “Si registra”, taggandosi presso “Pro Cube Studio”, studio di registrazione di Roma.

Nella pagina Instagram ufficiale del Pro Cube è stata poi condivisa la foto di Urtis e di Gaia Chiodi con la didascalia “Stiamo preparando una hit pazzesca!”

Giacomo e Gaia fanno parte della scuderia della Sheky Agency, agenzia di management di Alessio Fiorucci. E sembra che stiano lavorando insieme ad un progetto che uscirà a breve! Sul singolo non sappiamo molto perché i due sono stati attenti a coprire ogni possibile indizio. “Non vi possiamo spoilerare niente per ora!” dicono sorridenti!

Mood spagnolo per Giacomo Urtis

Non si bene nemmeno quando uscirà, questa fantastica hit di cui ci hanno parlato ultimamente. Noi non vediamo l’ora ma intanto inganniamo il tempo ballando sulle note latineggianti di “Tìà”