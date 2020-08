Giacomo Urtis: in partenze le riprese del suo reality

Giacomo Urtis si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna prima di partire per la Puglia dove, a fine mese, partiranno le riprese del reality da lui condotto!





Lui è universalmente conosciuto come “Il chirurgo delle star” perché sotto al suo bisturi sono passati numerosi personaggi famosi, dello spettacolo e della moda. Ma Giacomo è un’uomo dalle mille risorse!

Tra i suoi interessi, infatti, c’è anche la musica e da poco il dottore ha sfornato il suo ultimo singolo “Di Più“! Oltre ad essere un cantante Urtis è anche un attore. Spesso, infatti, è apparso in tv ma anche al cinema!

E ora, dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi, qualche anno fa, è pronto a tornare per un reality! Stavolta, però, lui non sarà un concorrente ma uno dei conduttori!

In arrivo Affinity, reality di Giacomo Urtis

Il nuovo programma si chiama “Affinity” e prevede la partecipazione di 24 personaggi della tv. I protagonisti saranno pescati da “Uomini e Donne“, “Temptation Island” e “Il Grande Fratello” e dovranno vivere in stile ‘reality’ 24 ore su 24 insieme, cercando di stabilire qualsiasi tipo di affinità tra loro.

Insieme a Giacomo alla conduzione del programma ci sarà Manila Gorio, famosa transgender. Le riprese, che cominceranno a breve, si terranno in Puglia, in una bellissima villa sulla spiaggia.

Per ora non si sa troppo del programma. Molti affermano che il reality potrebbe essere trasmesso addirittura da Mediaset, forse su Italia Uno. Secondo altre voci, invece, sarà la Discovery a mandarlo in onda. Per fortuna manca poco e, a breve, potremo scoprire dove sbarcherà questo nuovo esperimento sociologico.

Intanto, però, possiamo già svelarvi qualche nome! Nel cast saranno sicuramente presenti: Deianira Marzano, Alessandro Calabrese, Selvaggia Roma, Ricky Costantino, Valentina De Blasi e Oronzo Carinola, Alessio Lo Passo, Federica Pacela, Stefano Torrese e Priscilla, pornostar di fama mondiale.