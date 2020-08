Gianni Sperti si trasforma: da Uomini e donne a sexy contadino

Gianni sperti passeggia in mezzo alle pecore, poi munge una mucca in Sardegna e pubblica la foto sui social. ”Amo il contatto con la natura”. Una svolta naturalista per lo storico opinionista di Uomini e Donne…





Gianni Sperti ama sempre andare controcorrente, si sa. E questa volta, dopo essersi tinto i capelli di biondo platino, l’irriverente opinionista di Uomini e Donne ha scelto di trascorrere le sue vacanze in Sardegna. Non nelle mete della movida vip, in questi giorni colpite dal Coronavirus, ma nell’entroterra dell’isola, in mezzo alla natura più selvaggia e incontaminata.

Ed è proprio mentre sta mungendo una mucca, che l’ex ballerino ed ex marito di Paola Barale, si è fatto immortalare…

Gianni si trasforma in un sexy contadino

La foto, neanche a dirlo, è stata subito pubblicata sul suo profilo social, con tanto di post dedicato. “Amo vivere a contatto con la natura“, ha scritto. “La Sardegna della natura selvaggia e dei grandi monumenti di pietra, lontana dalle spiagge affollate, è un luogo suggestivo e misterioso da visitare. Abbiamo attraversato la Sardegna in lungo e largo percorrendo centinaia di chilometri tra salite e tornanti. Un paesaggio diverso con una ricca vegetazione, passando dall’Ogliastra per arrivare a Silanus” ha aggiunto, mentre posa in versione contadino sexy per l’obiettivo del fotografo cagliaritano Simone Pilia.

Un viaggio itinerante, quello di Sperti, per scoprire le bellezze più segrete della Sardegna, come ha spiegato lui stesso. “Sono andato a scoprire la Sardegna con gli occhi di chi vuol vedere oltre, andando a cercare chi orgogliosamente porta sulle proprie spalle tradizioni millenarie ancora vive. Un percorso culturale, che sa stupire, nel quale immergersi completamente con tutti i sensi lasciandosi guidare, come parte di un gregge che segue il bastone del buon pastore”, ha scritto, pubblicando una foto in compagnia di un gregge di pecore.

Gianni Sperti ha deciso di essere libero…

Non è la prima volta che Gianni Sperti, scrive sui social la sua volontà di sentirsi vero, senza condizionamenti, senza iposcrisie. Partendo dal cambio di look, che lo vede in versione biondo platino. Lo ha confessato lui stesso sui social. “Le vette più difficili da scalare sono quelle dentro di noi. Riuscire a superare il pregiudizio, l’ottusità mentale è stata la mia vittoria più grande. Non potete immaginare quanta serenità mi dona la LIBERTÀ“.

Provate a cambiare, provate a dire: ‘chi se ne fotte’ e il sorriso tornerà dolcemente sulle vostre labbra”, ha scritto l’opinionista di Uomini e Donne aggiungendo una frase di Nelson Mandela: “Ho percorso questo lungo cammino verso la libertà sforzandomi di non esitare e ho fatto alcuni passi falsi lungo la via. Ma ho scoperto che dopo aver scalato una montagna ce ne sono sempre altre da scalare”.