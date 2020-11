Giovanni Toti shock, anziani morti da Covid non indispensabili

Post assurdo del governatore della Liguria che ha scatenato polemiche a non finire. La Lucarelli tira in ballo Berlusconi: “Uno di loro paga lo stipendio a tua moglie”





Giovanni Toti ha commentato i dati delle vittime da Covid 19 e lo scivolone social ha fatto infuriare chiunque. E lui si giustifica dicendo che la frase è stata estrapolata da un discorso più ampio.

Scivolone di Toti sui dati Covid, condanna unanime

L’esternazione è arrivata nel corso della riunione tra ministri e Regioni in vista del nuovo Dpcm per contenere il coronavirus. Insieme ai governatori di Piemonte e Lombardia, Toti ha proposto di limitare gli spostamenti degli over 70 per evitare un lockdown generalizzato. E sui social, come detto, ha fatto un intervento molto discusso, definendo gli anziani «persone non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese», che vanno «però» tutelate.

Il presidente della Liguria: “Pazienti anziani in pensione e non indispensabili…”

Il tweet di Toti ha scatenato critiche e alzate di scudi: lui testualmente ha scritto:

Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid 19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate

Lucarelli: “Uno di loro ti ha creato e paga lo stipendio a tua moglie”

Selvaggia Lucarelli risponde al tweet del governatore della Liguria Giovanni Toti che proprio quando il Governo con le Regioni sta decidendo le nuove restrizioni per il Paese, ha “cinguettato” una frase shock definendo i 22 anziani morti ieri nella regione da lui amministrata «non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese».

La giornalista, non ci sta e ribatte attraverso un post su Facebook tirando in ballo Berlusconi: lui che ha “forgiato” Toti e che è patron di Mediaset, con la moglie di Toti, Siria Magri, è la codirettrice di Videonews

Uno dei tanti anziani che per te possono essere sacrificabili ha creato te professionalmente in Mediaset (e politicamente in Forza Italia) e ha creato l’azienda che paga lo stipendio a tua moglie, direttore di Videonews

Toti si giustifica: “Post estrapolato da una mia frase”

Migliaia sono stati i commenti, le critiche e le condanne arrivate tanto da spingere lo staff del governatore a una repentina precisazione:

Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più.

Poi è stato lo stesso governatore a intervenire su Facebook e spiegare che il tweet è stato estrapolato da un concetto più ampio. Ecco cosa ha detto Toti