Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro: spero non finisca come i miei

Paolo Ciavarro è un ragazzo molto timido riservato, ma quando si tratta della sua Clizia Incorvaia diventa un altro…





“La lontananza alimenta il desiderio,“ sostiene Clizia Incorvaia. Che da tanto tempo non vede il suo fidanzato Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. I due si amano alla follia ma il Lockdown e, prima ancora, la squalifica della ex moglie di Francesco Sarcina dal reality show ormai li stanno tenendo lontano da oltre due mesi.

”Lei è la mia vittoria”, ha più volte dichiarato il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro riferendosi alla sua Clizia, di cui è innamorato pazzo.“Per Clizia provo cose che non avevo mai provato prima nella mia vita”, ha ammesso il secondo classificato del Grande Fratello Vip. Intervistato dal settimanale ‘Dipiù’, nonostante la sua timidezza è riuscito a raccontare con il cuore in mano la sua splendida storia d’amore con la bella influencer che spera di poter vedere al più presto. “Clizia e io siamo piombati in una situazione unica al mondo, nella Casa eravamo sempre appiccicati, non ci siamo più visti”.

Paolo: voglia di famiglia con Clizia

Ciavarro jr ha spiegato che il loro è al momento un “amore a distanza”, ma che stanno vivendo a pieno, per quanto sia possibile: “ore al telefono ogni giorno”, poi appuntamenti fissi “prima di cena, un aperitivo in video chiamata, un bicchiere di vino insieme”.

Al cento dei loro discorsi il loro futuro insieme: “Io ci credo, faccio progetti seri con Clizia, mi fido del mio istinto e confido molto in questo amore”. Spesso ricordano i bei momenti passati insieme nella casa del GF Vip, al loro primo bacio che ancora emoziona Paolo, che si sta buttando con tutto se stesso “in questa storia”. Una famiglia insiem? “Ora risponderei di sì, ascoltando il cuore. Spero solo che invece la mia storia con Clizia non abbia lo stesso destino di quella dei miei genitori che poi ci sono lasciati, anche se oggi continuano a volersi bene”.