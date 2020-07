Grande Fratello Vip: Paolo e Clizia stano vivendo una favola

Cosa stanno combinando Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? I due piccioncini del Grande Fratello Vip stanno trascorrendo la loro prima estate insieme e…





Continua la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo l’avventura del Grande Fratello Vip i due ragazzi, che nella casa ci sono innamorati, si erano ripromessi di passare più tempo possibile insieme. Il lockdown aveva rovinato inizialmente i loro piani d’amore, ma quando si sono incontrati in Sicilia non ci sono più lasciati.

Gli scatti che li immortalano mentre trascorrono felici e sereni la loro prima estate insieme, tra baci, coccole, scene romantiche, dolci effusioni, dichiarazioni d’amore e tanti sorrisi sono la prova che il loro amore è forte, pulito, sano. I due non si erano mai visti così.

Sono un po’ l’esempio per i più romantici che l’amore, quello vero, quando meno te lo aspetti, arriva così, all’improvviso, e ti travolge in un turbinio di emozioni che ti fa dimenticare tutto il male evla sofferenza provati in passato.

Il passato per Paolo e Clizia è ormai dimenticato

Paolo si è finalmente di nuovo innamorato, Clizia e finalmente riuscita a lasciarsi alle spalle la turbolenta storia d’amore, anzi, forse sarebbe meglio dire la turbolenta fine della sua storia d’amore con Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni e papà di sua figlia Nina.

Una suocera “streghetta” per la Incorvaia

Mamma Eleonora Giorgi in un certo senso era stata veggente. Quando suo figlio era in procinto di entrare nel loft di Cinecittà, lei gli aveva fatto presente che tra i concorrenti c’era una ragazza che secondo lei era molto bella e che, vista in tv, le piaceva molto.

Paolo, timido e riservato, aveva replicato a mamma che le bionde non sono il suo genere. Niente, Cupido ci ha messo la freccina: e non importa se la modella e influencer è bionda e ha 11 in più di lui (nessuno tra l’altro lo direbbe). Perché almeno in questo momento nulla, ma proprio nulla, può essere da ostacolo al loro amore. Più forte che mai.

È riuscito a superare i mesi di reclusione di Ciavarro nella casa più spiata d’Italia, quando Clizia era tornata in Sicilia, espulsa dal reality show, è riuscito a superare il lockdown, che ai due mesi del GF Vip ha poi aggiunto un altro mese e mezzo di separazione forzata. L’amore ha continuato ad alimentarsi in modo naturale, spontaneo. Paolo e Clizia ce lo raccontano praticamente ogni giorno sui social. Loro credono in questo grande amore, che è solo all’inizio.