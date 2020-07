Iconize: video per il mese del pride

Marco Ferrero è uno dei personaggi social più amati dalla comunità LGBT. L’influencer, blogger e art director, infatti, è famoso per portare avanti delle vere e proprie battaglie per la sua comunità.





Iconize, questo il suo nome d’arte, anche stavolta ha voluto far sentire la sua voce in occasione del mese del pride e lo ha fatto con un video sul suo profilo…

Iconize contro l’omofobia

Giugno è quasi giunto al termine ma c’è ancora tempo per celebrare il pride month. Il sesto mese dell’anno, infatti, è ormai conosciuto come il mese dell’orgoglio LGBT. Anche quest’anno, nonostante il Covid, non mancheranno cortei e parate.

Le strade delle città di tutta Italia e del resto del mondo sono state invase da un’ondata di colore ed energia per rivendicare i diritti di chi ancora deve lottare per farsi accettare dalla società. E Iconize, proprio per questa lotta, ha deciso di pubblicare un vecchio video per ricordare a tutti che #loveislove

“Buon pride a tutti quanti! Che questo video possa aprire un po’ i vostri cervelli! CONDIVIDETE IL MESSAGGIO” scrive Marco. Nel video si vedono delle coppie omosessuali baciarsi. Inizialmente sembra che chi li guarda disapprovi ma poi si scopre che in realtà stanno guardando altro perché, in effetti, non c’è nulla di strano!

Aggressioni ai danni di Marco Ferrero

Marco è molto sensibile riguardo ai diritti degli omosessuali e non perde occasione per manifestare il suo appoggio e il suo orgoglio alla comunità. Purtroppo, però, il suo lavoro non è apprezzato da tutti. Marco, in più di un’occasione è stato picchiato o insultato da persone omofobe e ignoranti.

Il ragazzo, però, ha continuato a metterci la faccia raccontando l’accaduto sui suoi social nel tentativo di aiutare chi si è trovato in situazioni simili ma, soprattutto, per cercare di contrastare le stupide discriminazioni che quelli come lui, purtroppo, ancora subiscono.