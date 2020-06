Ignazio Moser gioca con Santiago: si allena da futuro papà?

Ignazio Moser è veramente tenero con il piccolo Santiago, il piccolo di Belen: fa le prove in attesa di avere un bimbo tutto suo? Fatto sta che si sta dedicando tanti al nipotino…





Insieme a Cecilia, anche Ignazio è a Milano per offrire conforto alla cognata Belen che sta attraversando questo difficile momento. Anche Santiago è molto legato a questo zio tanto che lo imita: si disegna la barba e si lega i capelli e lo scimmiotta nell‘andatura mentre cammina…

Ignazio Moser è molto legato al nipotino acquisito

Ora sì che tutta la famiglia è riunita: mancava solo Cecilia che ha trascorso insieme a Ignazio la quarantena nella tenuta nel Trentino. Ma poi, finito il lockdown, eccoli tutti insieme: anche Ignazio ha raggiunto insieme a Cechu, Belen. Ignazio è molto legato Santiago e lo si vede dai modi teneri sfoderati con il piccolo

Santiago con la barba e il codino e diventa “zio Nacho”

Santiago ha deciso di imitare zio Ignazio: quindi non solo si è fatto i capelli come lui legandoseli con il codino per essere proprio uguale ha deciso di disegnarsi la barba con una matita per occhi e la scena del “trucco” è stata immortalata e postata, con tanto di camminata da “bullo”.

Ignazio: “Io e il mio mini me…”

E il bel tenebroso sportivo Ignazio Moser posta sul suo profilo di Instagram una foto con il piccolo Santiago che si è trasformato nello zio Nacho. Uno scatto tenerissimo che ha fatto subito il giro del web facendo il pieno di like e di commenti: in 100mila hanno messo “mi piace” allo scatto. Ignazio accanto alla foto scrive: “Io e il mio mini me...”

Ignazio Moser: prove tecniche per diventare papà…

A Santiago manca tantissimo il papà Stefano, ma il rapporto speciale con zio Nacho lo aiuta a superare questo brutto momento: quando Santiago sta con lo zio si diverte un mondo. Santi ha solo 7 anni, ma è un vero vulcano di idee, oltre a essere molto creativo: balla e canta e Ignazio si diverte molto con il nipotino acquisito.Insomma a casa Rodriguez fila tutto liscio.