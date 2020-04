Ignazio Moser ha perso 9kg con Cecilia in quarantena

Una quarantena che fa dimagrire: è quella che sta trascorrendo Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, sui monti del Trentino: il lavoro in vigna che sta portando avanti con il papà Francesco, gli ha fatto perdere 9 Kg





Ignazio Moser sta trascorrendo insieme alla showgirl argentina, sorella minore di Belen, l’isolamento nella tenuta del papà Francesco, ex campione di ciclismo e sta sperimentando soprattutto l’attività nella vigna

Moser: “Mi ci è voluta la quarantena per lavorare”

Nonostante i pranzetti e le cenette che le prepara la fidanzata Cecilia, diventata bravissima pure in cucina, il bellissimo Ignazio Moser, a differenza di tanti altri personaggi dello spettacolo o di quelli sportivi, invece che aumentare di peso e lievitare, questa quarantena lo ha fatto dimagrire arrivando ad un peso forma di 93 kg. Tutto questo grazie al lavoro che sta facendo della tenuta di famiglia, aiutando nei lavori agricoli papà Francesco. Nove kg perduti in questi due mesi di quarantena. “Peso 93 kg, rispetto ai 102 kg che pesavo a Milano prima di venire qui. La dieta di Checco, mio padre, la consiglio a tutti. Ridendo, dico che mi ci è voluta la quarantena per farmi lavorare”, ha dichiarato in una recente intervista.

Quarantena “alternativa” tra le botti di vino e i filari

Lo ha raccontato anche a Storie Italiane: Ignazio Moser insieme a suo padre Francesco che lui affettuosamente chiama Checco, hanno raccontato come stanno trascorrendo tra le vigne della tenuta la loro quarantena. E i fans hanno apprezzato tantissimo il loro racconto. Insomma apprezzatissimo il Nacho

I commenti: “siete un trio meraviglioso”

“Bellissima chiacchierata tra i filari di vigneto…i cani…il sole e le montagne trentine in sottofondo e poi….il Checcho nazionale cit…un orso buono…un padre felice di avervi li…e tu Nachito...cresciuto li…ma mai così cresciuto come in quarantena tra lavori e sacrifici.. ritorno alle origini semplici …verità e amore per la tua terra e un pensiero dolce e tenero per Chechu…un trio meraviglioso...quadretto bulocolico spettacolare”. Ed ancora: “Un bellissimo momento di televisione stamattina a Storie Italiane. I Moser sono una gran bella famiglia”. “Una bellissima intervista ❤️ in questa foto adoro Aspi che ti fissa❤️innamorata persa del suo papi❤️”. “È stato un collegamento piacevole, vedere te e tuo papà a curare insieme le vigne è stato bello con la Chechu che pensa alla casa e a fare la massaia. Sentirvi raccontare con serenità questa quarantena che trascorrete insieme tutti e 3 è stato una carezza al cuore. A me è piaciuto molto 👏👏 ma aspy come ti guarda?”