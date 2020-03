Il Paradiso delle signore anticipazioni 11 marzo: Riccardo e Marcello scontro

Marcello il fratello di Angela scopre che sua sorella di trova con Riccardo al mare. La raggiunge, la porta via scontrandosi con lei e con Guarnieri. Intanto Adelaide si avvicina sempre più ad Achille.





Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.40. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sullo sfondo un nuovissimo grande magazzino, attorno e dentro il quale si intrecciano le vicende e i sogni di un gruppo di giovani donne italiane alla fine degli anni Cinquanta.

Marcello se la prende con Angela e Riccardo

Per cercare di far riprendere Angela dalla delusione di aver perso una seconda volta suo figlio e aiutarla a riprendersi dopo aver tentato il suicidio Riccardo si è offerto di portarla lontana dal Paradiso, a Rapallo. C’è un sentimento forte tra i due che però non sfocia in nessun gesto. Mentre a Milano Gabriella e Roberta continuano a coprire la sua assenza, Marcello riesce a scoprire dove si trova sua sorella Angela e corre in Liguria a riprendersela. Marcello aggredisce prima Angela, poi si scontra violentemente con Riccardo…

Adelaide sta per cedere al corteggiamento di Achille

Nel frattempo A Villa Guarnieri la convivenza diventa difficile, c’è tensione tra Umberto e Achille. La sua gelosia e il nervosismo crescere comincia a infastidire Adelaide sempre più decisa ad accettare il corteggiamento di Achille. Umberto non è riuscito a far comprendere che l’interesse di Ravasi nei suoi confronti non è altro che per riuscire a ottenere per sè l’immenso patrimonio.

Al Paradiso delle Signore continuano tra i dipendenti le discussioni sull’arrivo del bikini. C’è chi lo approva e chi invece non lo vorrebbe proprio…