Il Paradiso delle Signore anticipazioni 8 giugno: la lettera disperata di Riccardo…

Trama e anticipazioni di oggi di Il Paradiso delle Signore: Angela ritrova una lettera drammatica di Riccardo indirizzata a Nicoletta. Intanto Salvatore e Rocco si dimostrano gelosi nei confronti di Agnese e Armando. Vittorio è pronto a lanciare il promo per la collezione di Gabriella…





Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.40. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sullo sfondo un nuovissimo grande magazzino, attorno e dentro il quale si intrecciano le vicende e i sogni di un gruppo di giovani donne italiane alla fine degli anni Cinquanta.

Riccardo è ancora provato e ha deciso di lasciare Milano per trascorrere un pò di tempo da solo, lontano da tutti. Ma non sa che in. Liguria è pronta a raggiungerlo anche Ludovica decisa a rinconquistare il cuore del giovane Guarnieri…

Angela ha ritrovato una lettera disperata di Riccardo

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore anticipazioni dall’8 al 12 giugno: Angela ha in mano una lettera di Riccardo…

Mentre Riccardo è pronto a partire per la sua casa in Liguria, al Circolo Angela ripensa ancora alla notte trascorsa nel tentativo di evitare che il Guarnieri si mettesse nei guai, in preda ai fumi dell’alcool. Angela ha accettato le sue scuse per le parole e i modi non certo da gentiluomo ma a preoccupare maggiormente la ragazza è lo stato d’animo di Riccardo.

Angela ritrova una lettera scritta di suo pugno piena di parole disperate, di tristezza per la mancata fuga con Nicoletta. Una lettera che la preoccupa ancor di più. La Barbieri non sa cosa fare: se consegnare la terra a Riccardo o tenerla nascosta…

Rocco e Salvatore sono gelosi di Agnese…

A cena a casa della famiglia Cattaneo, con Agnese c’era anche Armando. Un incontro speciale, una gelosia inaspettata da parte di Rocco e Salvatore che non vedono di buon occhio questa possibile frequentazione.

La serie di domande ad Agnese da parte dei due cugini è interminabile e continua anche alla caffetteria del Paradiso sotto gli occhi divertiti di Marcello che prende le parti della sarta di Gabriella.

Vittorio e Marta condividono tutta la loro felicità

La notizia che Marta e Vittorio aspettano un bambino non è più un segreto, lo sanno le famiglie, lo sanno anche al Paradiso che hanno deciso di festeggiare il lieto evento. L’anno che verrà sarà bellissimo, e la coppia è pronta ad affrontarlo insieme…

Ma le belle notizie non finiscono qui. Vittorio vuole organizzare una serata speciale al Grande Magazzino per trasmettere il video con tutta la nuova collezione disegnata da Gabriella. C’è grande attesa, molta curiosità.