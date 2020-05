Il Paradiso delle Signore: Enrica Pintore (Clelia Calligaris ) chi è? Carriera e vita privata

Chi è Clelia Calligaris, la capo-commessa de Il Paradiso delle Signore? Per saperlo bisogna conoscere Enrica Pintore, l’attrice che interpreta la donna che ha conquistato il cuore di Luciano e poi quello di Ennio…





Clelia Calligaris è uno di quei personaggi, de Il Paradiso delle Signore, che è riuscita a entrare nel cuore dei telespettatori da subito, mon solo per la sua bellezza. Nel Grande Magazzino è una donna determinata, a tratti malinconica, ma sempre presente e molto attenta nel suo ruolo di capo commessa.

Clelia, interpretata da Enrica Pintore, è una donna che ha saputo conquistare il cuore di Luciano ma anche quello di Ennio. “Quello tra Clelia ed Ennio è stato un incontro folgorante. Lei ne è affascinata, sebbene non sia una donna dai grandi slanci. Ma lui è un uomo affabile e galante”. Ma se sul set ha fatto perdere la testa a Giorgio Lupano e a Tomaso Basili, nella realtà l’attrice ha dichiarato di essere fidanzata da 13 anni: “Il mio ragazzo non fa parte del mondo dello spettacolo…”.

Clelia perde Luciano ma ritrova l’amore con Ennio

La scelta di Luciano di restare con Silvia e suo figlio Federico allontana per sempre il ragionere dalla Venere. Ma Clelia non soffre perchè ha la fortuna di poter contare fin da subito su Ennio: “Clelia si lascerà un po’ andare. Anche perché vedrà l’allontanamento di Luciano come la fine di ogni speranza per la loro relazione”.

Durante l’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, Enrica Pintore si è divertita nel cast della web series “10 Giorni Almeno – Una Serie Pandemica”, un progetto ideato e diretto da Emanuel Caserio di 7 episodi, che l’ha vista protagonista al fianco ancora una volta di Giorgio Lupano.

Enrica ha partecipato a Miss Italia nel 2003

La capo commessa delle Veneri del grande magazzino è una donna bellissima. Una bellezza che Enrica Pintore non ha mai nascosto. “A 17 anni ho partecipato a Miss Italia, vincendo la fascia di “Miss Cotonella”. Il concorso di bellezza più importante d’Italia è stata il suo primo approccio con l’ambiente dello spettacolo.

Dopo essere arrivata tra le venti finaliste di Miss Italia nel 2003 Enrica tre anni dopo fa il suo debutto in tv nel gioco Tutto per tutto, condotto da Pupo. Da lì comincia la sua carriera anche da attrice: I Cesaroni, Don Matteo e Donna detective. ‘Clelia’ partecipa anche al programma Veline e dal 2007 al 2011 è una delle ‘professoresse’ de L’Eredità. Poi il cinema, ancora serie televisve fino all’approdo nel 2018 approda finalmente a Il Paradiso delle Signore, con il ruolo di Clelia Calligaris…