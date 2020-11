Il Paradiso delle Signore, oggi 4 novembre: è scontro tra Beatrice e Vittorio

Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: dopo aver conquistato la piccola Serena tocca a Pietro conoscere Vittorio. L’uomo accompagna il ragazzo al Grande Magazzino per fargli conoscere da vicino il suo mondo. Inevitabilmente Vittorio si scontra con Beatrice che non vuole intrusioni da parte sua. Don Saverio e Armando continuano a contendersi le prestazioni di Rocco. Sarà decisivo l’intervento di Agnese? Gabriella riceve un’importante offerta di lavoro che potrebbe costringerla a cambiare vita. Cosa deciderà di fare la Rossi?





Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sullo sfondo un nuovissimo grande magazzino, attorno e dentro il quale si intrecciano le vicende e i sogni di un gruppo di giovani donne italiane alla fine degli anni Cinquanta.

La fuga di Pietro dall’Accademia Militare, il suo ritrovamento grazie all’intervento tempestivo di Vittorio, l’affetto ricambiato della piccola Serena nei suoi confronti sono alcuni dei motivi che creano una particolare tensione tra lui e Beatrice. La moglie di suo fratello Edoardo non vuole che Vittorio si intrometta nella vita dei suoi figli, nelle decisioni che lei prende per la loro educazione. Uno scontro che non fa cambiare idea al direttore del Grande Magazzino che decide di portare Pietro a vedere da vicino dove lavora. E lì gli promette che si occuperà di lui anche contro il parere di suo madre…

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore trame di oggi 20 febbraio

Agnese prova a convincere suo figlio Rocco

Continua la guerra fredda tra Don Saverio e Armando per le prestazioni sportive di Rocco. Tra il parraco e il capo magazziniere c’è una fortissima rivalità di fronte alla possibilità di vincere una gara di ciclismo.

Il ragazzo non ha ancora deciso con chi gareggerà, per questo Agnese prova a intervenire suggerendo al nipote di scegliere la squadra Don Saverio e per convincerlo cercherà di farlo corrompere da Maria. Basterà per ottenere il suo sì?

Gabriella ottiene un nuovo lavoro, cosa dirà Vittorio?

Mentre Roberta non ha ancora dato una risposta alla proposta della sua professoressa che potrebbe costringerla a dire addio al suo lavoro da Venere al Paradiso, anche Gabriella si trova davanti alla possibilità di fare un passo importante nella sua carriera da stilista.

La Rossi riceverà un’importante proposta di lavoro che la costringerà a incastrare i suoi innumerevoli impegni già presi in precedenza. Ma a preoccupare la ragazza è il parere di Vittorio…