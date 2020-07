Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 7 luglio: Umberto si deve dividere tra Adelaide e Flavia

Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signor puntata di oggi: Umberto non sa come fare. Sia Adelaide che Flavia sono convinte di trascorrere il Natale con lui nella residenza di Rapallo. Una delle due però ci rimarrà male. Intanto Silvia e Luciano sono pronti per partire alla volta di Bari dove rivedranno Nicoletta e Margherita. Infine Salvatore e Marcello sono pronti all’acquisto della cafetteria…





Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.40. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sullo sfondo un nuovissimo grande magazzino, attorno e dentro il quale si intrecciano le vicende e i sogni di un gruppo di giovani donne italiane alla fine degli anni Cinquanta.

Umberto Guarnieri non sa come fare. Il suo corteggiamento a Flavia col fine di poter gestire la sua eredità ha funzionato ma allo stesso tempo ha scatenato la gelosia di sua cognata Adelaide. Tra le due ne nasce una rivalità molto accesa. Ora entrambe sono convinte di trascorrere le proprie vacanze di Natale in sua compagnia in Liguria, nella villa di Rapallo. Come si comporterà il commendatore? Come reagiaranno la contessa e l’ereditiera?

Silvia non vede l’ora di rivedere Nicoletta e Margherita

Dopo che Federico ha avvisato che non trascorerà le sue vacanze di Natale in famiglia a casa Cattaneo, Silvia e Luciano hanno deciso di raggiungere Bari per rivdere la loro figlia Nicoletta e Margherita. La donna sta preparando le valige ed è eccitata dall’idea di passare qualche giorno lontano da Milano in compagni di suo marito.

Ma la sorpresa è dietro l’angolo. Al Paradiso Clelia ha appena comunicato la sua intenzione di lasciare il Grande Magazzino al termine delle vacanze natalizie. Una notizia che mette in appresione Vittorio che chiede a Luciano di trovare una soluzione, mentre Marta è convinta di poterla fare rimanere ancora…

Salvatore e Marcello pronti per il grande passo

Salvatore e Marcello sono pronti per il grande passo, per festeggiare il loro Natale avendo in mano la loro caffetteri. Ormai è deciso, Riccardo li aiuterà nell’acquisto e ora non rimane altro che mettere la firma sul contratto perl’acquisto della caffetteria.

Un giorno speciale per Salvatore che ora potrà cercare di realizzre un altro grande sogno: quello di chiedere la mano alla sua amata Gabriella .