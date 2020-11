Il Segreto, anticipazioni 25 novembre: Rosa sempre più confusa

Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 25 novembre 2020. Che cosa vedremo su Canale 5 alle 16.20? Rosa, insicura rispetto ai sentimenti di Adolfo, vuole annullare il matrimonio. Lui la convince a proseguire nei preparativi. Ma la ragazza non sta per niente bene.





Rosa, convinta che Adolfo non la ami ma continui a provare qualcosa per la sorella Marta, chiede al marchesino di annullare le nozze. Il de Los Visos riesce a rassicurarla e a convincerla ad andare avanti con i preparativi. La ragazza accetta, ma continua a mostrare evidenti segni di squilibrio psicologico.

Alicia, supportata dalla madre Encarnation, sta pensando di candidarsi alle elezioni municipali. Tutti sono contenti per questa decisione, tranne Mauricio, che cerca di convincere Encarnation a dissuadere la figlia: la politica non è roba da donne, spiega Godoy…

Leggi anche: Il Segreto, anticipazioni oggi 19 novembre: cosa succede a Rosa?

In ogni caso, la loro famiglia ha anche altri problemi a cui pensare. Dopo le rivelazioni del padre di Alicia al giornalista Alberto Santos, Urrutia è arrestato dal Capitano Huertas. Don Ignacio tenterà di fare il possibile per farlo rilasciare, mettendo in campo i suoi avvocati.

Donna Francisca convoca il Capitano Huertas e gli comunica che non solo prenderà parte alle operazioni di ricerca di Raimundo, ma ne assumerà il comando. Raimundo viene finalmente ritrovato. Tuttavia, riportato a casa, l’Ulloa sta male: è in stato catatonico. Donna Isabel scopre che don Filiberto potrebbe rivelarsi un valido alleato contro la Montenegro.

Tiburcio, con la complicità di Onesimo e Hipolito, ha cercato di sbarazzarsi della ricattatrice Estefania. I tre hanno provato a far ricadere su di lei la colpa di un furto. Ma il piano non ha funzionato. Onesimo rilancia e propone una nuova idea. Tiburcio non è convinto, ma non gli resta che provare. Tuttavia anche questa strategia non porterà ha nulla…

Potrebbe interessarti: Il Segreto, anticipazioni 17 novembre: Donna Isabel è viva!

“Il Segreto” va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.10 su Canale 5.

Domenica la soap opera spagnola vi aspetta dalle 14.50 alle 16.25 sempre su Canale 5.