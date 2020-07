Jennifer Love Hewitt: un’attrice dalle mille qualità

Jennifer Love Hewitt è una bellissima attrice statunitense. La conosciamo soprattutto per il ruolo di Melinda Gordon in Ghost Whisperer. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua vita privata.





Jennifer inizia la sua carriera da attrice all’inizio degli anni ’90. Ha recitato in film di successo come “Sister Act – 2 più sviata che mai ” dove interpretava Margaret, al fianco della celebre Woophi Goldberg. Prese parti a molti altri film in seguito con ruoli minori. Ma raggiunse il successo grazie al ruolo di Melinda Gordon nella serie televisiva Ghost Whisperer. La serie andò in onda dal 2005 al 2010 facendo conoscere la bella Jennifer in tutto il mondo. La Hewit non è solo un’attrice di successo ma anche una donna altruista e generosa, impegnata nel sociale…

Jennifer Love Hewitt come Audrey Hepburn

Se il suo personaggio più celebre (Melinda Gordon) aiuta i fantasmi a “passare oltre” grazie alle sue capacità. La Hweitt nel suo quotidiano aiuta i meno fortunati, infatti è collabora con la fondazione pro infanzia, che in passato era sostenuta anche dalla famosissima e bellissima Audrey Hepburn.

Jennifer è una fantastica attrice, altruista e generosa con i più piccoli. Soprattutto dopo essere diventata mamma di due meravigliosi bambini, ai quali adora dedicarsi.

Jennifer Love Hewitt una mamma con una carriera meravigliosa

Nata il 21 febbraio 1979 a Waco, in Texas, Jennifer si è rivelata una piccola bimba prodigio, nata per fare spettacolo. A tre anni era già sul palco a cantare, a cinque sapeva ballare alla perfezione il tip tap, a nove era già in un gruppo di spettacolo texano. Insomma una carriera piena di successo e soddisfazioni. Anche perchè la Hewitt oltre ad essere una fantastica attrice è anche una doppiatrice, una produttrice e una cantante.

Dopo l’esperienza di Ghost Whisperer nel 2014, Jennifer è entrata a far parte del cast di un’altra serie cult, stiamo parlando di Criminal Minds.

Jennifer è sposata con Brian Hallisay i due sono convolati a nozze il 21 novembre 2013. Dal loro amore sono nati due meravigliosi bambini . Autumn James, nata il 26 novembre 2013 e Atticus James Hallisay nato il 24 giugno 2015.

In seguito alle sue due maternità l’attrice ha preso qualche chilo, ma non sembra essere un problema rilevante per lei. Bisogna infatti ricordare che in passato, il giornale Maxim l’ha classificata ventinovesima, nella sua lista delle 100 donne più sexy del pianeta.

Insomma Jennifer è una donna fantastica con una carriera pazzesca alle spalle e una famiglia veramente meravigliosa!