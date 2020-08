La crisi di Cecilia e Ignazio: relazione al capolinea?

La coppia è ormai da settimane al centro del gossip dell’estate. Fino a poco tempo fa si trattava solo di voci ma ora dal settimanale “Chi” arriva la conferma! Cecilia e Ignazio non stanno più insieme.





La loro storia d’amore è nata durante il Grande Fratello Vip. La relazione fra la showgirl e il ciclista fece molto rumore perché al tempo Cecilia era fidanzata con Francesco Monte, che fu costretta a lasciare praticamente il diretta, nella casa dalla porta rossa!

La coppia, poi, aveva imparato a farsi amare dal pubblico e i due ormai erano diventati amatisimi. La quarantena insieme, nelle tenute Moser in Trentino, era stata documentata sui rispettivi profili social e nessuno appariva più innamorato di loro. Ma qualcosa, poche settimane fa, è andato storto.

La crisi era nell’aria già da un pò ma poi si sono susseguite una serie di conferme e smentite (mai arrivate dai diretti interessati) che hanno confuso il tutto. Ma oggi, a raccontarci per bene come sono andate le cose, ci pensa Gabriele Parpiglia, sul settimanale “Chi“.

Ignazio e Cecilia: la loro storia è agli sgoccioli?

Leggi anche: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: smentita la crisi

A quanto pare nel periodo successivo al lockdown tra i due sono cominciati a venire fuori i primi problemi finché, alla fine di Luglio, la coppia ha deciso di prendersi una pausa. Ignazio e Cecilia avrebbero dovuto trascorrere le vacanze in Sardegna, a Porto Cervo ma poi hanno deciso di trascorrere lontani il mese di Agosto.

Ma, come si legge sul settimanale di Signorini, poche ore prima della partenza per la Costa Smeralda, Ignazio è corso dalla sua donna per portarla con se, pentito. “Non avrei resistito tutta l’estate senza di lei, nemmeno un minuto in più” ha confessato Ignazio.

Così Cecilia ha ceduto e il lunedì i due sono partiti per la Sardegna, insieme.

Ennesima rottura per Ignazio e Cecilia: definitiva?

L’idillio, però, dura poco. Già martedì sera, infatti, tra i due scoppia un litigio nella discoteca “Just Cavalli”.

“Alla fine Cecilia sente che qualcosa si è rotto, sente che Ignazio nonostante l’amore ormai è lontano e decide di partire, senza di lui.” si legge sul nuovo numero di “Chi”. “I due silenziano anche i rispettivi social. La storia oggi sembra ai titoli di coda, solo pochi giorni dopo la riconciliazione: o ci sarà ancora spazio per ritrovarsi?”

Che ne pensate? La storia dei due è destinata a finire oppure, come ogni grande amore, anche la loro relazione troverà il modo di aggiustarsi?