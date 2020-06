La Prova del Cuoco: Elisa Isoardi in lacrime per l’addio

La conduttrice de “La Prova del Cuoco” su Rai 1, Elisa Isoardi, in collegamento con la madre, si è commossa ricordando le sue origini e il suo passato. Confermata la chiusura della storica trasmissione a fine giugno.





È iniziata con tanta commozione la settimana per “La Prova del Cuoco”, un programma che è giunto quasi in dirittura d’arrivo.

Le voci di chiusura della storica trasmissione, che si rincorrono da giorni, sono state confermate dalla stessa conduttrice, Elisa Isoardi, che è stata protagonista di un emozionante collegamento in diretta con sua madre, dal Piemonte.

“La Prova del Cuoco”: collegamento tra Elisa Isoardi e la madre

Durante la diretta di mezzogiorno de “La Prova del Cuoco” su Rai 1, in collegamento con Elisa Isoardi c’era anche sua madre Irma, che parlava da Colletto di Castelmagno, in provincia di Cuneo, il paesino dov’è cresciuta la presentatrice, “a 1.280 metri sul livello del mare”, ha spiegato Elisa, visti gli iniziali problemi tecnici.

La signora Irma aveva in braccio il barboncino Cristina, “la fidanzata di Zenit”, ha commentato la Isoardi, riferendosi al barboncino toy che le tiene compagnia dalla scorsa estate e che ha avuto uno spazio dedicato all’alimentazione dei quattrozampe in questa edizione dello storico cooking show di Rai 1.

Mentre era in corso il collegamento con sua madre, Elisa ha preparato una ricetta che le ha dato la stessa signora Irma, la “Torta Matta”, preparata con ingredienti del territorio di origine della conduttrice: patate, riso, porri, uova, latte, formaggio e spezie. Nel frattempo Elisa parlava con Claudio Lippi, in studio con lei, e con sua madre, in Piemonte.

Elisa Isoardi: da “Miss Italia” 2000 a “La Prova del Cuoco”

Ha premesso la Isoardi: “Ormai lo sanno tutti che finisce ‘La Prova del Cuoco’”. E ha raccontato a Lippi: “Ieri ero al mare, a scrivere, a fare, a pensare coi miei autori… Mia mamma mi ha chiamata e mi ha detto: ‘Ma Eli, che ne sarà di te?’ (con riferimento alla chiusura del programma, ndr). ‘Ma mamma, tu che hai cresciuto due figli da sola, me e mio fratello… sai Claudio, ha fatto tre lavori insieme, è andata avanti come una saetta, è unica… E proprio tu, le ho detto, ti preoccupi perché ‘La Prova del Cuoco’ finisce? Mi fa tenerezza quando fa così mia mamma perché è una donna stra-forte e pensa a me… Io poi, in realtà, sto facendo il lavoro più bello del mondo”.

Lippi ha ricordato il debutto di Elisa nello spettacolo sul palco di Salsomaggiore Terme a “Miss Italia”, nell’edizione 2000 presentata dal compianto Fabrizio Frizzi: la Isoardi, che partecipò al concorso di bellezza col n. 1, Miss Valle d’Aosta, si aggiudicò la fascia di Miss Cinema 2000. Non era nemmeno maggiorenne, Elisa: anche per questo con lei c’era sua mamma Irma. “L’ho accompagnata, mi ha dato una grande emozione, come mi dà tutti i giorni alla ‘Prova del Cuoco’. Claudio mi fa molto ridere”, ha commentato la signora, collegata da Colletto di Castelmagno.

“La Prova del Cuoco” ultima puntata: quando va in onda

“Per noi di un paese così piccolo vedere Elisa ogni giorno in televisione è un’emozione enorme”, ha aggiunto la madre di Elisa. Alla Isoardi sono state mostrate delle immagini girate dalla casa di famiglia. “Questa è la vista dalla mia stanza, e questo è il mio paese”, ha spiegato la Isoardi a Lippi e al pubblico. “Mamma, vengo su presto”, ha concluso la conduttrice, visibilmente commossa, ricordando che “La Prova del Cuoco” andrà avanti fino al 26 giugno.

Dalla prossima stagione, nella stessa fascia oraria, su Rai 1, dovrebbe andare in onda un nuovo format condotto da Antonella Clerici, “La Casa nel Bosco”, che dovrebbe essere trasmesso dalla Tenuta Basini, nei pressi di Arquata Scrivia, nell’alessandrino, dove la bionda presentatrice vive ora con la figlia Maelle avuta da Eddy Martens e il compagno Vittorio Garrone.