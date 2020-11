L’Allieva: nel cast un cavaliere di Uomini e Donne

Nel cast della terza stagione della fortunata serie de L’Allieva anche un cavaliere del trono over che due anni fa era conteso tra Cristina Incorvaia e Roberta di Padua





Gianluca Scuotto, il personal trainer napoletano di 46 si è buttato nel mondo della recitazione e proprio durante le puntate andate in onda domenica sera su Rai Uno, è apparso nella fiction L’Allieva al fianco di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

L’Allieva, Gianluca Scuotto di Uomini e Donne nel cast

Gianluca Scuotto, personal trainer napoletano di 46 anni è stato due stagioni fa uno dei volti più noti del Trono Over di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Protagonista del parterre maschile Gianluca Scuotto era conteso fra Cristina Incorvaia e Roberta Di Padua. Archiviato il programma di Maria De Filippi, Gianluca Scuotto si è buttato nel mondo della recitazione ed è apparso nella fiction L’Allieva al fianco di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. E’ stata una piccola comparsa ma il suo personaggio è comunque legato a quello di Lara, amica e cognata di Alice, poiché tenta un approccio offrendole da bere e lei non lo disdegna.

Uomini e Donne, Scuotto e Di Padua: storia non decollata

A Uomini e donne, Gianluca Scuotto si fece notare non solo per la sua bellezza ma per la sua frequentazione con Roberta Di Padua. I due però non riuscirono a costruire una storia solida tanto da poter uscire insieme dal programma. La coppia sembrava essere addirittura pronta a viversi fuori dallo studio televisivo ma così non è stato. L’errore di non aver abbandonato il programma insieme a Roberta, Gianluca se lo porta dietro.

Lui aveva cercato in tutti i modi di recuperare il rapporto con la Di Padua, si è persino inginocchiato, ma questo gesto è stato l’ultimo: Gianluca, infatti, non è stato più chiamato dalla redazione del programma.

Uomini e Donne, Scuotto dal trono over al mondo della tv

Dopo Armando Incarnato, che ha recitato in Gomorra 4, anche Gianluca Scuotto ha deciso di lanciarsi nella recitazione, l’ex cavaliere ha studiato presso l’Accademia di Arte Drammatica a Roma e tra i suoi ruoli più importanti possiamo ricordare, oltre alla comparsa nella penultima puntata de L’Allieva, anche il personaggio di Luigi Apicella nella soap opera italiana Un posto al sole. Ma non solo televisione, Gianluca ha recitato anche al cinema, nei film Finché vita non ci separi e Hope. Infine, ha partecipato anche a Tu si Que Vales, il programma di Maria De Filippi, ed oggi è anche insegnante di recitazione.

