Le Iene: Malena mette all’asta il suo pelo per beneficenza

Le Iene hanno deciso di mettere all’asta un pelo di Malena per beneficenza

Il ricavato verrà devoluto all’associazione “Il giardino delle idee” per anziani, giovani e famiglie bisognose…





Un’idea originale, nata per caso, da un’intervista che l’inviato de Le Iene, Alessandro Di Sarno, è andato a fare in Puglia, direttamente a casa della pornostar Malena. Con l’ex agente immobiliare prima, partecipante dell’Isola dei Famosi poi si è parlato di tutto. Dai suoi inizi ai guadagni, fino alle misure degli uomini…

Un servizio che si è concluso con un inaspettato risvolto benefico, con Malena che ha deciso di mettere all’asta una parte di sé molto particolare, per raccogliere fondi in favore dei più bisognosi…

Malena farebbe un film hard con Biagio Antonacci

La pornostar, scoperta anni fa da Rocco Siffredi, ha svelato con chi farebbe un film. “Un personaggio che mi ispira sessualmente è Biagio Antonacci…”. Malena avrebbe anche il titolo: “Suonami o magari Cantamele”.

Tra una battuta e l’altra il discorso si è poi spostato anche sull’aspetto economico, che sembra essere molto allettante. La paga di un attore è stabilita in base alle scene e non più sul film: “Un’attrice sconosciuta può andare da 200-300 euro fino a 1.500-2.000, però il mercato più ricco è in America.” Sembra che negli Stati Uniti un’attrice hard possa guadagnare fino a 5.000 euro a scena..

Con Le Iene insieme per i più bisognosi…

Tra segreti e confessioni la pornostar di Gioia del Colle, che si sente “la fidanzata degli italiani”, ha deciso di mettere all’asta qualcosa di unico. Così l’inviato de Le Iene e Malena, armati di pinzette, si sono messi alla ricerca di un pelo pubico dell’attrice hard, che è stato messo all’asta per effettuare una donazione all’associazione Il giardino delle idee, che aiuta i più bisognosi.

Nella puntata di martedì prossimo verrà svelata la cifra raccolta grazie alla ‘generosità’ di Malena. Un’asta che sembra aver avuto molto successo come lei stessa ha raccontato sul proprio profilo Instragram…