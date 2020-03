Live non è la D’Urso: anticipazioni 22 marzo

Barbara d’Urso torna questa sera in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata di Live non è la d’urso.

Barabra D’Urso raddoppia. Considerata un vero e proprio punto di riferimento per l’informazione di Canale 5, oltre a Pomeriggio 5 è infatti alla conduzione di Live non è la D’Urso, programma di intrattenimento della domenica di Canale 5 che da qualche settimana, da quando cioè è scoppiata l’emergenza Coronavirus, ha mutato formula, dedicando la gran parte della diretta ad approfondimenti legati al Covid-19 con ospiti giornalisti, politici e uomini di scienza.





Anche questa sera, domenica 22 marzo, la formula rimane invariata e in uno studio vuoto, ossia senza pubblico, come da decreto del Governo per la sicurezza di tutti, Barbara andrà in onda promettendo tanti ospiti. E lo farà anche la prossima settimana. Quando andrà in onda con la seconda puntata settimanale, il martedì in prima serata sempre su Canale 5. Barbara si rifà dunque per aver “perso” al momento Domenica Live, che adava in onda la domenica pomeriggio sempre su Canale 5 e che costringeva la conduttrice a un vero tour de force.

Live non è la D’Urso, oltre che sintonizzando il televisore su Canale 5, può essere seguito in streaming, disponibile in contemporanea alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset, anche su smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. Per commentare la diretta del programma condotto da Barbara D’Urso basta andare sull’hashtag ufficiale #livenoneladurso. È anche possibile collegarsi alla pagina di Facebook del programma.

