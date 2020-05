Live non è la d’Urso: Barbara D’Urso testimone di Paolo e Clizia

Barbara D’Urso lo aveva promesso: Live non è la D’Urso immortalerà il momento in cui Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si incontreranno dopo tre mesi…





Barbara D’Urso sta realizzando la scaletta di Live non è la d’urso di domani, domenica 24 maggio, attorno all’incontro tanto atteso tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due fidanzati, che si sono conosciuti e innamorato nella casa del Grande Fratello Vip, sono separati da tre mesi. Ma il conto alla rovescia è cominciato. Mancano davvero pochissime ore al momento in cu potranno riabbracciarsi, finalmente.

A loro queste ultime ore sembreranno una eternità, ma non sono nulla rispetto a tutte quelle che hanno trascorso divisi.

Paolo da quasi due settimane è in Sicilia in quarantena: il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro aveva annunciato a Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D’Urso, che aveva avuto il permesso di lasciare Roma per la Sicilia, dove abita la sua Clizia. Tuttavia, una volta atterrato in terra di Trinacria, era stato messo in quarantena per 14 giorno. La quarantena finisce proprio domenica 24 maggio.

Il viaggio incomincia dalla d’Urso

Proprio a Pomeriggio Cinque, durante la diretta, la conduttrice ha annunciato che l’incontro tra i due protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip sarà mandato in onda a Live Non è la D’Urso. Una tappa pressoché obbligata, visto che il viaggio verso la Incorvaia era iniziato idealmente dalla Carmelita Nazionale.

L’annuncio dell’accordo raggiunto per far volare Ciavarro jr fino in Sicilia non è molto piaciuto ai follower e al popolo del web, che ha visto in questo trattamento di favore una mancanza di rispetto nei confronti di chi è lontano dalla propria famiglia e dai propri affetto dallo stesso tempo.

Solo che i Vip hanno una corsia preferenziale, i very normal people, invece, devono sempre aspettare e son sempre l’ultima ruota del carro.