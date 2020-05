Live non è la d’Urso: Elena Morali smentisce se stessa

A Live non è la d’Urso, Barbara d’Urso ha dovuto affrontare Elena Morali e i suoi racconti shock: ha lasciato Luigi Mario Favoloso. Anzi no.





Live non è la d’Urso si è occupata di molte coppie, innamorati o scoppiate. E anche di ex coinquilini che se ne sono dette di tutti colori a distanza. Ci riferiamo a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che si sono rivisti dopo tre mesi in Sicilia, di Gianmarco Onestini e di Gennaro Lelio e di Elena Morali, la ex pupa de La pupa e il secchione e attrice di Colorado, che si sarebbe lasciata da Luigi Mario Favoloso.

Elena Morali, che confusione a Live non è la d’Urso

Ma quello di cui ci vogliamo occupare ora è il siparietto della ex pupa intervistata da Barbara d’Urso durante la puntata andata in onda ieri, domenica 24 maggio, in prima serata su Canale 5.

Elena Morali la scorsa settimana era stata ospite di Barbara insieme al fidanzato (al momento ex) Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric. Mentre Luigi Mario aveva dichiarato di essere innamorato di Elena, la Morali non aveva fatto altrettanto, limitandosi a rispondere “queste cose le dico a lui“. Nei giorni scorsi, tuttavia, Elena aveva lasciato su Instagram un messaggio shock: “Ho lasciato Luigi Mario Favoloso”.

Barbara, che aveva già in programma di invitare entrambi per ulteriori chiarimenti sul caso Nina Moric, se quindi ritrovata la Morali da sola che ha smentito di aver lasciato Luigi Mario.

“Io e Luigi Favoloso non ci siamo lasciati”, ha dichiarato sotto lo sguardo esterrefatto della conduttrice anche di Pomeriggi Cinque, “ho fatto una stupidata”. Insomma, dopo due giornate dall’annuncio shock, la Morali ha ritrattato tutto.

Beh, la confusione nella ragazza, che ha anche raccontato di aver detto delle bugie a Nina Moric nella telefonata di quattro ore che le aveva fatto in compagnia del proprio ex Daniele, regna sovrana: “Non l’ho proprio lasciato, sono molto impulsiva e ho scritto un sacco di cretinate»” su Instagram.

“Luigi è arrabbiato con me, non ci sentiamo da qualche giorno. L’ho detto perchè ho rivisto Daniele (Di Lorenzo l’ex fidanzato ndr.), ho litigato con Luigi per questo motivo e allora ho scritto su Instagram aureola cosa”, confessa la ex fidanzata del comico Scintilla.

Manco a dirlo, Luigi Mario Favoloso, prosegue Elena, “è arrabbiato, io pensavo la prendesse diversamente, volevo dargli un segnale e invece ora non mi parla più. Ma non credo si possa chiudere una storia così. Io spero di fare pace con lui”.