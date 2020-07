Lucifer, anticipazioni sabato 4 luglio

Trama e anticipazioni di “Lucifer” per la puntata di sabato 04 luglio: la serie televisiva torna in chiaro su Italia 1. Scopriamo insieme le anticipazioni della quarta puntata della seconda stagione!





Torna in chiaro l’amatissima serie televisiva urban fantasy di Tom Kapinos, con protagonista Lucifer, il Re degli inferi.

Scopriamo insieme le anticipazioni della quarta puntata di sabato 04 luglio 2020 in onda su Italia1 alle ore 15:20.

Lucifer ormai ha spopolato davvero in quasi tutto il mondo. Le visualizzazioni e i fan aumentano di giorno in giorno, arrivando a livelli smisurati. La serie, come è ben noto, tratta della vita del “Re degli inferi” e delle peripezie del protagonista.

La serie esce per la prima volta in America, nel 2016, per poi approdare in Italia soltanto un anno dopo e grazie a Netflix riesce ad accrescere la sua notorietà in modo notevole.

Leggi anche: Lucifer, anticipazioni sabato 27 giugno

Ad oggi conta quattro stagioni e circa settanta episodi… Mentre siamo in attesa dell’uscita della quinta stagione, riviviamo le emozioni della fiction su Italia 1 tutti i sabati a partire dalle 14:30!

Lucifer: Mostro

Lucifer è distrutto per aver ucciso suo fratello, afflitto dal senso di colpa è entrato all’interno di una vortice autodistruttivo.

Il Re degli Inferi si comporta in modo intollerabile, addirittura colpisce Dan durante le indagini. Lucifer infatti collabora con Chloe ad un nuovo caso che riguarda un killer cecchino.

Intanto il fratello del Re degli Inferi, Amenadiel, si dirige con la madre nel luogo dove è stato sepolto l’altro fratello, Uriel. È in questo frangente che l’angelo Amenadiel dichiara di non voler più servire Dio, questo perché l’angelo non accetta il dolore che Dio provoca sui suoi figli.

Linda scioccata da Lucifer

Maze decide di portare la piccola Trixie a fare dolcetto o scherzetto per il giorno di Halloween, legando molto con la bambina. Nel contempo Lucifer si vuole assolutamente confidare con Linda, ma la donna crede che Lucifer continui a parlare per metafore, senza comprendere realmente cosa le sta dicendo. Alla fine Lucifer, stufo delle incomprensioni nate, le mostra il suo vero aspetto, scioccando fortemente la donna.