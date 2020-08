Luigi Berlusconi, pronto per il SI a Federica

Luigi Berlusconi presto sposo? Per il settimanale Chi il più giovane dei figli del Cavaliere starebbe trascorrendo l’ultima estate da fidanzato. Presto dirà sì alla sua amata Federica.





Adesso sarebbero già marito e moglie, se l’emergenza Covid non li avesse costretti a rinviare il loro tanto sognato matrimonio. Ma ora tutto è pronto e così tra poco tempo Luigi Berlusconi e la sua fidanzata storica Federica Fumagalli potranno finalmente giurarsi amore eterno, anche ufficialmente.

Questa per loro sarà la loro ultima estate da fidanzatini, sapendo che quest’estate in Sardegna sarebbe già potuta essere la loro luna di miele…

Per Luigi e Federica sarà una cerimonia intima

Le loro nozze si sarebbero dovute celebrare tra maggio e giugno. Un rinvio che non gli ha fatto pedere il sorriso. Loro sono felici ugualmente, super innamorati e sempre più presi con i preparativi per il fatidico giorno.

Le pubblicazioni sono già esposte da una settimana sull’Albo Pretorio del Comune di Milano. La data e il luogo dove avverrà la cerimonia sono però top secret. Quello che è dato sapere è solo che sarà una funzione religiosa molto intima. Parteciperanno solo pochi invitati, i familiari più stretti, senza grandi festeggiamenti, data la delicata fase sanitaria che stiamo attraversando. Per il ricevimento in grande stile, ci sarà tempo…

Il loro amore è nato quasi nove anni fa…

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono fidanzati ormai da otto anni e mezzo. Si sono conosciuti quando erano entrambi studenti della Bocconi. Lui il terzogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, lei rampolla di una ricchissima famiglia di imprenditori tessili della provincia di Lecco. Sono cresciuti insieme e insieme si sono anche affermati professionalmente.

Luigi nel campo finanziario gestisce anche il patrimonio suo e delle sorelle Barbara ed Eleonora. Federuca in quello della comunicazione e dell’organizzazione di eventi. Entrambi 31 enni entrambi molto riservati, condividono la passione per lo sport e per gli animali. Hanno due pastori tedeschi che vivono insieme a loro nella magnifica Villa di via Rovani, nel centro di Milano. La stessa che fu anche il nido d’amore di Silvio e Veronica. Ma si spera che alla giovane coppia porti più fortuna. Intanto si godono il sole della Sardegna, coccolati nella sontuosa residenza estiva di Silvio Berlusconi, l’ormai celebre Villa Certosa. Resteranno lì fino a metà agosto poi per Luigi e Federica sarà tempo di tornare all’organizzazione del loro tanto atteso matrimonio…