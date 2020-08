Matrimonio di Elettra Lamborghini: invitati solo dopo il tampone

E’ un vero e proprio sfogo quello di Elettra Lamborghini che sulle sue stories Instagram parla di Coronavirus, prendendosela con i “famosi” che seppur entrati in contatto con persone positive, evitano di sottoporsi al tampone. Alcune di queste dovrebbero venire al suo matrimonio. Ma senza tampone se ne staranno a casa…





Al matrimonio di Elettra Lamborghini ci si potrà andare solo con un test negativo. Sennò niente cerimonia sul Lago di Como. E’ questa la (giusta) pretesa della famosa ereditiera che pretenderà che tutti “gli invitati dovranno avere un tampone negativo non più vecchio di tre giorni, cioè, ci vuole un po’ di buon senso”.

Quel buon senso che Elettra ha capito non esserci facendo una ‘denuncia’ attraverso le proprie stories Instagram dove svela che ci sarebbero molti vip si rifiutano di effettuare il test pur essendo venuti a contatto con persone positive in Sardegna…

Al matrimonio di Elettra solo con un test negativo

Elettra Lamborghini che sta per convolare a nozze con il dj olandese Afrojack ha paura. Non lo nasconde. Vuole che le sue nozze siano sicure. Su Instagram non fa nomi ma non fa sconti: “Non ho più parole”.

“La metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna hanno il coronavirus e giustamente se ne stanno a casa. Ci sono delle persone famose tornate dalla Sardegna che, lo so per certo, hanno preso il Coronavirus e fanno finta di niente…”. L’ex giudice di The Voice Italia se la prende con quei personaggi famosi che si rifiutano di sottoporsi ai test e continuano a portare avanti la loro vita come se nulla fosse. Elettra è sicura: “Erano in compagnia di altre persone non famose che sono risultate positive e, quindi, tutte le persone di quel gruppo automaticamente lo dovrebbero aver preso. Ma loro che fanno? Non stanno facendo il tampone, non fanno un c…o. Si rifiutano di fare il tampone e vanno in giro”. Un comportamento certamente inacccetabile…