Mattino 5: dorme nel suo campo per difenderlo dai ladri

Il caso del signor Cesare, che ha deciso di dormire nella sua vigna per proteggere il raccolto dai ladri, ha diviso lìopinione pubblica. Se ne parla a Mattino 5!





E’ successo a Bologna: a causa dei troppi furti subiti il signor Cesare, imprenditore agricolo, è stato costretto ad accamparsi in tenda sul su campo, per salvare il raccolto!

Purtroppo, infatti, nella notte ci sono dei veri e propri raid in cui quintali e quintali di uva vengono sottratti all’uomo. Qualcuno del paese e qualche suo amico lo aiuta come può, facendogli compagnia e accampandosi con lui. La situazione, però, non è sostenibile!

Il prezzo dell’uva di per sé, infatti, è irrisorio ma è il prodotto finale ad avere un grandissimo valore! Il suo vino, infatti è venduto in tutto il mondo a prezzi a due zeri! Con i costanti saccheggi del prodotto, però, purtroppo Cesare non riesce più ad evadere gli ordini commissionati!

Mattino 5, il caso di Cesare: “indegno per un paese civile!”

I vari ospiti in studio e gli stessi conduttori e inviati si sono detti allibiti per la vicenda. Possibile, infatti, che un uomo sia costretto a tanto per difendere ciò che è suo?

“E’ indecoroso, indegno per un paese civile che un agricolture debba dormire nel proprio campo perché ci sono i ladri. E’ addirittura pericoloso perché se questi ladri arrivano durante la notte e lui non è armato magari loro si.” dice Sabrina Scampini, giornalista.

La donna consiglia al pubblico, poi, di non comprare l’uva non certificata, che arriva da banchetti e mercatini perché, probabilmente, proviene proprio da situazioni in cui è stata rubata.

“Qualcuno dovrebbe garantirgli la sicurezza, con pattuglie e telecamere.” aggiunge ” Soprattutto se il fenomeno è così frequente!” Che ne pensate?