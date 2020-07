Michelle Hunziker: sì al quarto figlio

Michelle Hunziker non nasconde che le piacerebbe un quarto figlio, anche se a 43 anni non è nulla di scontato, ma lei è comunque fiduciosa





Michelle Hiunziker, l’Iron Ciapet, che riprende il nome dall’evento che lei stessa ha lanciato lo scorso anno parla di un possibile quarto figlio desiderato sia da lei che dal marito Tomaso Trussardi e chissà che non vengano accontentati.

La famiglia Tussardi/Hunziker in vacanza

Dopo la Liguria, la Hunziker è andata in Romagna, dove trascorreva le sue vacanze quando veniva in Italia da piccolina. Come racconta in un’intervista al Corriere della Sera:

“Ogni volta che vengo qua ripiombo nella mia infanzia, perché mi sento a casa, c’è il mio stesso modo ottimista di vedere la vita. Mia madre guidava dalla Svizzera per ore il suo Maggiolone con me accanto: fumava come una turca e aveva i capelli tutti cotonati. Io non potevo aprire il finestrino altrimenti la spettinavo. Per me era andare a Gatteo a Mare era come andare dalle Maldive: appena arrivavo correvo a mangiare un gelato artigianale, perché in Svizzera all’epoca esistevano solo gelati confezionati”

Ed ecco il suo raduno “Iron Ciapet”

Lo aveva inventato lo scorso anno e proposto a Milano Marittima: Michelle è pronta a riproporre anche quest’anno la nuova edizione di “Iron Ciapet”, il training d’allenamento che ha tenuto impegnati migliaia di follower durante il lockdown. Venerdì ci sarà il primo evento live di Iron Ciapet con dj set dal vivo e servirà per raccogliere fondi a favore di Doppia Difesa, l’associazione in difesa delle donne fondata dalla Hunziker insieme con Giulia Bongiorno. E la Hunziker racconta:

“Sarà un momento di grande aggregazione, con musica, esercizi e djset: il messaggio di fondo è che le donne devono fare squadra e la nostra onlus, attivissima in mille fronti, in questo modo raccoglie fondi per le sue molte attività. Durante il lockdown le richieste di aiuto sono raddoppiate, le donne erano in casa chiuse con i loro carnefici”.

La Hunziker e Trussardi pronti per il quarto figlio

La Hunziker quando le si domanda il segreto di una famiglia numerosa e felice? Lei risponde: “Far quadrare tutto con precisione svizzera”. Nelle ultime settimane il gossip la dava incinta un giorno sì e l’altro pure, notizia che lei smentiva divertita. Ma non è poi così lontano dalla realtà, perché comunque ci starebbero provando. Sempre al Corriere della Sera racconta:

“Il quarto figlio? Certo che lo vorremmo, ma non ne faccio un’ossessione, perché so che a 43 anni non è scontato rimanere incinta. Se arrivasse saremmo molto felici, grazie al mio metodo da svizzera ho trovato il modo per far quadrare tutto, famiglia e carriera”.

Anche ‘perché Michelle non è solo una bravissima ed apprezzata conduttrice, ma anche, e soprattutto, come aggiunge lei, è una mamma che non delega nessuno ed infatti racconta: