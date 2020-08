Mihajlovic positivo, la moglie attacca: “Siamo tutti peccatori”

La moglie dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, risultato positivo al Covid dopo le vacanze in Sardegna, difende il marito e chiede pietà a chi lo attacca.





Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è positivo (asintomatico) al Coronavirus, ma la moglie Arianna Rapaccioni ha scritto un lungo post su Instagram in cui chiede di non essere troppo duri nei confronti del marito. In molti, nelle ultime ore, hanno infatti criticato molto il comportamento del mister rossoblu, reo di essere stato un po’ un “facilone” durate questa estate 2020.

Mihajlovic è ora costretto alla quarantena in casa, in isolamento, e lì rimarrà finché il tampone non tornerà negativo. Per questo motivo “lascia” il suo Bologna di nuovo solo nel primo giorno di ritiro. Il serbo ha rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute: sta bene e non ha sintomi. serbo si trova a casa isolato, leone in gabbia che vuole rassicurare tutti di sentirsi bene e non avere i sintomi del Coronavirus.

La partitella di Mihjalovic con gli amici

Ormai è risaputo infatti che Sinisa, che sta combattendo una dura battaglia contro la leucemia, è stato in vacanza in Sardegna, dove ha partecipato a una partitella con alcuni amici vip, tra cui Flavio Briatore, che nelle ultime ore è stato ricoverato al San Raffaele di Milano con la polmonite e in condizioni serie, che al momento non stanno però richiedendo il suo trasferimento in terapia intensiva.

Il messaggio della signora Mihjalovic

“❤️ Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori ❤️, ha commentato la Rapaccioni postando uno scatto che la ritrae teneramente abbracciata al marito. A completare il commento una serie di cuoricini tutti dedicati all’ex calciatore. La donna ha poi voluto tranquillizzare chiunque sia entrata in contatto con lei nei giorni scorsi: si è infatti sottoposta al tampone che è risultato negativo. Anche Virginia, una delle figlie della coppia, ha postato sul proprio profilo social la foto del referto del test cui si è sottoposta. Anche per lei esito negativo.