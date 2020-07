Montalbano: chi prenderà il suo posto? In arrivo Màkari

Chi sarà il successore del commissario Montalbano? Pare proprio che la Rai abbia già fatto la sua scelta. E sarebbe proprio Claudio Gioé. Ma vediamo in che modo…





Il Commissario Montalbano, amatissimo e unico al mondo, sta per andare in pensione. Ma questo già lo sappiamo da tempo. Ecco dunque che la Rai sta correndo ai ripari. La Sicilia con le sue meravigliose bellezze, che hanno fatto da cornice alle avventure del commissario interpretato da Luca Zingaretti, non può assolutamente andare in pensione.

E così ecco che San Vito Lo Capo, perla siciliana di straordinaria bellezza, è stata scelta per sostituire Vigata. E al posto di Luca Zingaretti ecco che arriva il bravissimo Claudio Gioè. L’attore è stato trovato già da tempo ed è stato indicato come degno successore del grande marito di Luisa Ranieri.

Leggi anche: Gianni Morandi umiliato da Claudio Baglioni

La protagonista della serie tv, invece, risulta ancora top secret, anche se indiscrezioni vorrebbero che sia stata recentemente individuata durante un casting lampo. La curiosità è davvero tanta, come grande è l’aspettativa.

Il set del post-Commissario Montalbano scalpita per essere aperto

Il set della nuova serie necessita di essere aperto al più presto, dal momento che la produzione Palomar per la Rai ambientata in Sicilia dovrà essere pronta per andare in onda nei primi mesi del 2021, prima o dopo il Festival di Sanremo. La corsa contro il tempo è iniziata: ad agosto inizieranno le riprese, quasi a volersi tutelare da una eventuale nuova ondata di Covid in autunno (speriamo proprio non accada, ma essere previdenti in questo periodo non è mai troppo).

Da quello che sappiamo, la serie tv si intitola Màkari, è una nuova produzione Palomar per la Rai, appunto, ambientata in Sicilia, ed è tratta da quattro storie dello scrittore-giornalista Gaetano Savatteri. Riuscirà la Rai a mantenere alta l’attenzione anche su questo post-Andrea Camilleri? Le premesse ci sono tutte.