Paolo Bonolis: “Non ho il Covid”, dopo la partita con Mihajlovic

In un’intervista al “Messaggero” il conduttore di Canale 5, Paolo Bonolis, afferma di sentirsi bene e di stare in salute. Lo stesso vale per il figlio Davide, avuto da Sonia Bruganelli. Entrambi hanno giocato la partita in Costa Smeralda a cui ha preso parte anche Sinisa Mihajlovic, poi risultato positivo al Coronavirus.





C’erano anche Paolo Bonolis e il figlio Davide, 15 anni, secondogenito del conduttore di “Avanti un altro!” e della produttrice televisiva Sonia Bruganelli, nella partita di calcio organizzata sul campetto dell’Hotel Cala di Volpe, a Porto Cervo, dal petroliere Hormoz Vasfi.

All’amichevole ha partecipato anche l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, risultato positivo al Coronavirus al suo rientro dalla Sardegna. Il mister è asintomatico e resterà in isolamento per due settimane.

Paolo Bonolis e il figlio Davide: “Siamo in perfetta salute”

Leggi anche: Elitè 4: riprese bloccate per attore positivo al Covid

Dopo la diffusione di questa notizia, “Il Messaggero” ha raggiunto Bonolis Senior per un commento.

“Sono in perfetta salute. Mi sento in forma, non ho nulla, sto bene: certamente non ho il Covid“, ha dichiarato il conduttore al giornale, e ha aggiunto:

“Per il lavoro che faccio io sono continuamente controllato. Ci monitorano in continuazione, sono certo di stare bene. Quelli che fanno il mio lavoro non possono permettersi incertezze”.

Bonolis ha rassicurato anche sullo stato di salute del figlio Davide:

“State tranquilli, sta bene anche lui. È negativo al virus, abbiamo fatto immediatamente tutti i controlli necessari per scongiurare il peggio”.

Al quotidiano romano Bonolis ha detto che la notizia della positività di Mihajlovic ha colto tutti completamente di sorpresa: “Non potevamo immaginare quello che sarebbe successo, e certamente non eravamo in grado di prevederlo. Fortunatamente ci è andata bene”.

Oltre a Bonolis padre e figlio e a Sinisa, nelle foto di gruppo della partita di calcio a Cala Volpe figuravano, tra gli altri vip, Flavio Briatore (al centro di varie polemiche per la ciusura anticipata del Billionaire e 6 casi di positivi al Covid nel suo staff), Andrea Della Valle e Fabio Rovazzi.

L’entourage di Rovazzi, che tornerà fra qualche giorno a Milano, ha fatto sapere al “Messaggero” che lo YouTuber e il cantante “sta benissimo, in perfetta salute”, non è in quarantena nè in isolamento, “come chiunque può vedere dalle sue Instagram stories”.

Paolo Bonolis: attesa per “Avanti un altro!”

I Bonolis-Bruganelli, dunque, possono proseguire le loro vacanze in Costa Smeralda in tranquillità e sicurezza. Non si sa ancora quando rivedremo il conduttore di “Avanti un altro!” con Luca Laurenti su Canale 5 per le nuove puntate del game show, che potrebbero slittare al 2021.