Previsioni meteo fine settimana 28-29-30 agosto

Le previsioni meteo per questo fine settimana da venerdì 28 agosto a domenica 30 agosto 2020: Come sarà il clima? Scopriamolo insieme, ecco le previsioni per il nord il centro il sud e le isole.





Ecco l’appuntamento con le previsioni del meteo per domani sabato 29 agosto 2020. Vedremo le previsioni per il nord il centro il sud e le isole. Scopriamo insieme che clima ci aspetta.

Previsioni meteo per il Nord Italia

La previsioni non promettono bene, un perturbazione atlantica sta per colpire il Nord Italia.

Al mattino sono attesi dei forti temporali, in Liguria, Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio e in serata, la situazione non migliorerà, infatti il maltempo si estenderà sulle altre regioni settentrionali come, il Friuli, Lombardia ed Emilia-Romagna. Le temperature sono in calo.

Previsioni meteo per il Centro Italia

Le previsioni per il Centro Italia sono incerte.

Durante la mattina il tempo sarà abbastanza stabile, i cieli saranno sereni e con poche nubi. Salvo alcuni annuvolamenti locali nell’alta Toscana. Nel pomeriggio i temporali del nord inizieranno a scendere e ad interessare anche il centro. La sera, sono previsti temporali su gran parte della Toscana. Mentre invece in Lazio e Umbria i cieli saranno nuvolosi, ma senza rovesci. Le temperature sono stabili.

Previsioni meteo per il Sud Italia e le Isole

Leggi anche: Previsioni meteo domani 13 marzo

Le previsioni per il Sud Italia e le Isole, sono buone.

Per la mattinata sono previsti solo dei locali annuvolamenti nelle due isole, e in Puglia, senza nessun fenomeno associato. Nel pomeriggio i cieli saranno soleggiati in tutto il Sud Italia, con schiarite ovunque. In serata è previsto un cielo sereno e poco nuvoloso. Le temperature sono in aumento.