Selvaggia Lucarelli e Vittorio Sgarbi scontro social: tutta colpa di Briatore!

Lite sui social tra Selvaggia Lucarelli e Vittorio Sgarbi. Tutta colpa di Flavio Briatore e della sua età: Il critico d’arte commenta l’articolo dell’influencer. Ne nasce un acceso botta e risposta…





Botta e risposta acceso tra Selvaggia Lucarelli e Vittorio Sgarbi. Il motivo? L’età e gli anni che passano a cominciare da quelli di Flavio Briatore che l’influencer e giornalista decide di sottolineare in un articolo pubblicato dal titolo ‘Tra pizza e focolai, l’anziano Briatore fa un’estate di m…’.

E’ la parola ‘anziano’ riferito all’ex marito di Elisabetta Gregoraci non sembra essere piaciuto a Sgarbi che non ha mancato di dire la sua: “Ho incontrato ad Arbatax, in Sardegna, una giovane marinaia di 21 anni per la quale Selvaggia Lucarelli, che di anni ne ha 46, non è, come per me, una ragazza, ma un’anziana. Me ne parlava con quella riverenza che si deve alle persone di una certa età, quasi come una coetanea di Briatore. D’altra parte, la differenza di anni tra la ragazza di Arbatax e la Lucarelli, è la stessa che c’è tra la giornalista e Briatore. Tutto è relativo, dunque. Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave”.

Selvaggia risponde all’attacco di Vittorio Sgarbi

Leggi anche: Scontro Stefano Bettarini – Simona Ventura: tutta colpa di Carraro

Immediata la risposta di Selvaggia Lucarelli che gioca di ironia con Sgarbi. “Caro Vittorio, ti ringrazio per la tua premura nel ricordarmi l’età, ma ti garantisco che la rammento benissimo, tant’è che io, a differenza tua, ho trascorso le mie vacanze in Molise, Abruzzo e Puglia, ben lontana da feste, vita sociale e assembramenti. Ho anche bevuto molta acqua e non sono uscita nelle ore più calde”.

Poi l’attacco, la risposta alla provocazione del parlamentare e più volte sindaco. “Noto invece che tu, a 68 anni suonati, ti ostini a voler fare la vita del ragazzo pur non avendo più né lo smalto né la lucidità per sostenere il ruolo del vivace aizzatore di folle. Fossi in te, la mascherina ogni tanto la indosserei, e non solo perché fai parte di una fascia anagrafica a rischio, ma perché se allacciata ben stretta, impedisce di bofonchiare scemenze…

La foto scelta da Sgarbi? La Lucarelli spiega che…

Poi Selvaggia Lucarelli risponde a Vittorio Sgarbi anche sulla foto scelta dal critico. “Riguardo l’attenta scelta della foto da accompagnare al tuo post in difesa del tuo amico e coetaneo Briatore, mi tocca darti una brutta notizia. Se era tua intenzione colpirmi con la mia foto peggiore, devi sapere che quella foto era su un maxi-schermo alle mie spalle in una recente intervista a Domenica In con Mara Venier“.

Poi ancora: “La scelsi io, specificando che la volevo lì perché è spesso utilizzata dai miei detrattori convinti di procurarmi chissà quali ferite narcisistiche e invece a me fa allegria, perché mi ricorda quanto sia scema la vanità. Tutto questo per dirti, caro fomentatore stanco, che no, non è il virus ad aver perso virulenza come vai sbraitando: sei tu”. Polemica finita?