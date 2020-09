Selvaggia Lucarelli ironica sulla scarsa affluenza alle urne

Tramite il suo profilo Twitter Selvaggia Lucarelli si è scagliata, con il suo caratteristico tono ironico, contro la scarsa affluenza alle urne per quanto riguarda le votazioni per Referendum ed Elezioni nazionali!





Ieri ed oggi si vota per il Referendum costituzionale, indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale che riguarda la riduzione del numero dei parlamentari. Allo stesso tempo l’accesso alle urne in alcune regioni avviene anche per le elezioni regionali, che interesseranno Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia.

I dati di ieri sera, però, raccontano di una scarsa affluenza alle urne. In molti, infatti, a causa de Coronavirus hanno deciso di non recarsi a votare. La decisione di questi cittadini è stata molto contestata e c’è anche chi li accusa di utilizzare l’emergenza sanitaria solo per sottrarsi al diritto/dovere del voto!

Anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua!

Selvaggia Lucarelli: sarcastica sulla scarsa affluenza alle urne

Alle 23 i dati riportati riguardo all’affluenza alle urne sono stati bassi: 40%. Forse oggi la situazione migliorerà ma, intanto, c’è chi non è per niente soddisfatto di come stanno andando le cose. Stiamo parlando, tra gli altri, di Selvaggia Lucarelli. La giornalista del Fatto Quotidiano, conosciuta per i suoi tweet taglienti, ha commentato la vicenda!

“Gli unici assembramenti accuratamente evitati al momento sono quelli alle urne.” ha scritto sul suo account Twitter! Tra i commenti in tantissimi le hanno dato ragione. Altri, invece, le hanno fatto notare che alcuni dettagli ai seggi elettorali potrebbero essere migliorati per stare al passo con le norme anti-Covid.

Voi diete d’accordo con lei o no?