Serena Enardu ha già dimenticato Pago?

Serena Enardu è in vacanza nella sua Sardegna, senza Pago, senza l’uomo con cui fino a poco tempo viveva il suo sogno d’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne si è presentata sui social con un misterioso amico. Uno scatto che ha scatenato gli haters…





Serena Enardu divide ancora. Dopo la tormentata storia d’amore con Pago l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare una foto con un suo misteriosa amico, che ha scatenato ancora una volta gli haters.

Per i leoni da tastiera l’uomo, ancora senzaun nome, non sarebbe altro che “un altro pollo da spennare”. Ma la risposta dell’ex concorrente anche di Temptation Island e del Grande Fratello Vip non si è fatta attendere…

Serena mette a tacere tutti i suoi haters

L’ex tronista è stata più volte accusata di essere stata crudele con l’ex e di aver provato a riconciliarsi solo per un ritorno mediatico. Vero o no tra lei e Pago c’è stata una lunga convivenza finita solo dopo la loro partecipazione a Temptation Island, salvo poi tornare insieme al Grande Fratello Vip. Per poi rompersi definitivamente durante il reality condotto da Signorini.

Nell’ultima foto pubblicata su Instagram Serena Enardu si mostra sorridente e in costume da bagno accanto a un uomo. Tra i due c’è complicità e in molti hanno pensato a una nuova storia e alcuni si sono lasciati sfuggire alcuni commenti pochi graditi. “Un consiglio al malcapitato di turno: stai in guardia così eviti tanti mal di testa», scrive un altro utente. “Ora ti sei data ai toy boy?”. E ancora: “Subito hai cambiato uomo. Hai già dimenticato il povero Pago”. Prontissima la riposta della Enardu nel corso di una diretta, poi prontamente cancellata: “Scusate, ma un uomo e una donna non posso essere semplici amici?”

Serena ora ama solo i suoi due genitori

In un’altra sua stories tra una prova costume e un vestitino si vede Serena Enardu al ristorante con i due suoi genitori. Un pranzo in famiglia, dove l’ex tronista ha scelto di rifugiarsi dopo la fine della storia con Pago.

Un ritratto di famiglia bellissimo con i genitori che si abbracciano, si baciano sotto gli occhi commossi di Serena che scrive: “Li amo“. Chissà quando succederà nuovamente a lei…