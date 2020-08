Sonia Bruganelli contro Libero: solo un gioco tra amiche

Sonia Bruganelli ha ripreso un articolo di “Libero.it” in cui si dice che la Bruganelli, moglie di Bonolis, avrebbe preso parte a un contest fotografico non meglio specificato. In realtà si tratta di una “gara di unghie” tra un gruppo di donne. Ecco il commento ironico della produttrice tv.

“Avete preso sul serio un gioco tra me e la mia amica Daniela!”, scrive su Instagram Sonia Bruganelli, produttrice tv e moglie di Paolo Bonolis, conduttore di “Avanti un altro!” e “Ciao Darwin”, rivolgendosi ai giornalisti di Libero.it. Di che gioco si tratta?

Sonia Bruganelli e… le sfumature di blu!

La Bruganelli, a capo della Sdl 2005, società di casting e produzione, si sta godendo qualche giorno di vacanza con la famiglia in località Cala Granu, a Porto Cervo, in Sardegna. Poco dopo il suo arrivo, ha mostrato lo smalto che aveva messo prima di partire e su cui aveva scherzato coi suoi follower invitandoli a indovinare il colore.

Alla fine la scelta è ricaduta sul blu, en pendant sia con i suoi occhi sia con l’acqua della piscina in cui Sonia ha poi scattato un selfie, nonché con un telo mare sullo sfondo. La didascalia di Sonia: “How many shades of blue ??? (Quante sfumature di blu, ndr) 😛 #picoftheday📷 for your gorgeous contest 😆😆😆 Ricordo a tutte le partecipanti che, per contratto, la mia foto è già in finale”, citando, per l’appunto, la sua amica Daniela, @incantevoledani.

Sonia Bruganelli: replica social a Libero.it

Con riferimento a questo post, su Libero.it si afferma:

“Prende parte a un non meglio specificato contest fotografico, Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che come sempre documenta giorno dopo giorno le sue ferie, rigorosamente su Instagram. (…) Senza troppa falsa modestia – ed eccoci al contest fotografico – la Bruganelli scrive: “Ricordo a tutte le partecipanti che, per contratto, la mia foto è già in finale”. Qualcuno ha qualcosa da ridire?”.

Non si è fatta attendere la replica social della produttrice, in tono ironico e scherzoso: