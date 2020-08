Sonia Bruganelli e il lusso, sempre più attacchi dagli haters

Su Instagram continuano le polemiche di alcuni utenti per le foto e le Stories pubblicate da Sonia Bruganelli in vacanza con la famiglia in Sardegna. Ma contro chi la critica aspramente per le location esclusive che mostra, scendono in campo diversi utenti. La produttrice ha apprezzato, in particolare, un commento in sua difesa.





Ennesima pioggia di critiche su Sonia Bruganelli, “colpevole”, questa volta, di aver taggato la location nella foto che lei ha scattato insieme alle amiche, in vacanza in Sardegna.

Si trattava di un hotel esclusivo a cinque stelle, indicazione che però non ha inserito la produttrice tv per sottolineare il lusso che si può permettere, come ha malignato qualcuno, ma che rientra nel nome che i gestori hanno scelto per identificare la struttura online, come ha evidenziato nei commenti la diretta interessata.

Ad ogni modo, le polemiche non si sono sprecate nemmeno questa volta.

Sonia Bruganelli con le amiche in hotel a 5 stelle: polemiche

“Le donne che parlano tanto sono un luogo comune ormai superato”, scrive la Bruganelli nella didascalia. La foto è stata scattata in Sardegna, in un albergo pluristellato di Porto Cervo, su una terrazza in cui la bella imprenditrice si stava godendo qualche chiacchiera in libertà con un paio di amiche.

“Perché specificare che l’hotel è a cinque stelle e che per di più si trova a Porto Cervo? Nulla in contrario, però a volte un po’ di umiltà non ti farebbe male“, sostiene qualcuno tra i commenti, a cui se ne aggiungono altri dello stesso tenore.

L’intervento in difesa di Sonia, da lei molto apprezzato, conteneva invece varie osservazioni, tra cui queste:

“Il problema quale è? Facile: l’invidia che una vacanza, una borsa, un orologio, addirittura un ombrellone, scatenano in chi è un parassita. Per parassita intendo quelle persone che, invece di elevare sé stesse per stare meglio, buttano fango su chi sta meglio e può permettersi un certo tenore di vita. Il problema non è Sonia ed i suoi soldi (che fa bene ad usare nel modo che più ritiene opportuno), ma chi insulta e denigra gli altri”.

E ancora:

“Invece di stare qui ad insultare una persona, cercare di fare del vostro meglio per viver con la bile meno in fiamme. Comunque Sonia fa bene a premere sull’acceleratore, credo si diverta da matti a vedere fegati striscianti schiantarsi sotto le sue foto”.

Bruganelli-Bonolis: una grande famiglia, anche in vacanza

Un utente si è spinto decisamente oltre e ha chiesto all’imprenditrice a capo di Sdl 2005 se è vero che abbia avuto una storia con Luca Laurenti, il musicista che affianca Paolo Bonolis, marito della Bruganelli, nei vari successi televisivi che da anni conduce per Mediaset, tra cui “Avanti un altro!” e “Ciao Darwin”. In questo caso la Bruganelli non ha risposto direttamente, ma ha mandato un bacio a chi ha replicato: “La gente non si regola”, aggiungendo “Sonia, ti stimo”.

Nelle ultime foto a corredo dei post e nelle didascalie è ritratto anche Bonolis, sorridente e rilassato. A Cala Granu, nei pressi di Porto Cervo, li ha raggiunti anche una nota conoscenza di “Avanti un altro!”, la ex Bonas Laura Cremaschi con la sua chihuahua Tokyo (nella foto con Davide Bonolis, secondogenito di Paolo e Sonia).