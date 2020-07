Stefano De Martino ed Emma: piovono like

Stefano De Martino è il re del gossip. Ogni giorno finisce al centro dell’attenzione per qualche frequentazione o evento. Ed ecco ora che spunta Emma Marrone: tra loro c’è stato tempo fa un ravvicinamento social che continua





Stefano De Martino è sicuramente l’uomo del gossip di questa estate 2020. Da quando è finita la storia con Belen Rodriguez non si fa che parlare di lui e di presunte nuove fiamme.

Intanto ecco che si scatena nelle ultime ore un altro gossip che lo riguarda: lo scambio di like tra lui e la sua ex Emma Marrone, con la quale era stato fidanzato prima di smettersi con Belen, sta davvero mettendo nuova linfa alla cronaca rosa dell’estate 2020. La nuova giudice di X-Factor , che nel frattempo sta iniziando a lavorare insieme ai suoi colleghi alla nuova edizione del talent show canoro di Sky, non avrebbe alcun ruolo nella crisi tra la Rodriguez e De Martino, sarebbe una sorta di “new entry“ in questa estate infuocata per il volto di Rai 2.

Ritorno di fiamma tra Stefano ed Emma?

Tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento social iniziato dallo stesso Stefano che per primo aveva messo un like a un post della Marrone. Tra i due lo scambio di like è diventato piuttosto assiduo (più che altro da parte della cantante). Il primo like messo da Emma riguarda una pubblicità con De Martino impegnato in un campo di padel, il secondo è a un video con il tramonto sul mare e il terzo è relativo a un video di un giovanissimo Stefano De Martino che da bimbo si esibiva in una coreografia decisamente impegnativa.

In passato Emma aveva già lasciato dei like. Stefano è un po’ più avaro di like e, anche se ha aperto lui stesso le danze di cuoricini con Emma, sul profilo social della cantante Salentina ne ha lasciati solamente due. Staremo a vedere le evoluzioni…