Stefano De Martino: Made in Sud cancellato il martedì

E’ scritto direttamente sull’account social del programma Made in Sud condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta la motivazione per cui Rai “ ha deciso di cancellare il programma di martedì…





Il format comico in onda su Rai 2 e che vede alla conduzione il marito (ex?) di Belen ha subito un annullamento. Ma niente paura: è solo cambiata la programmazione che è stata spostata a giovedì. Questo per permettere con la fase 2 lo svolgimento delle partite del mondo calcistico…

Made in Sud, cambio di programmazione

C’è un cambio di programmazione per Made In Sud, la trasmissione di comici condotta da Stefano De Martino e Fatima Trotta, ma questo cambio non è dovuto a problemi del programma, che nella prima puntata ha fatto registrare buoni ascolti, ma per permettere lo svolgimento delle partite di calcio. Quindi stasera su Rai 2 ci sarà Verona -Napoli mentre giovedì andrà in onda il format comico

Gli ascolti tv della prima puntata

Leggi anche: Adrian annullato: lo spettacolo di Celentano viene cancellato

Made in Sud è andato bene: agli ascolti sono stati buoni il pubblico ha voluto premiare la prima puntata che ha raggiunto 2 milioni di spettatori netti per il 10% di share. Insomma tutto ok per Stefano De Martino e il suo programma che è stato “sponsorizzato” e pubblicizzato da Zia Mara per due domeniche consecutive allo scopo di lanciare il format.

Made in Sud, comici che vanno e comici che vengono…

In questa nuove edizione ecco che c’è stato un nuovo ingresso: Vincenzo De Lucia, perfetto imitatore di Maria De Filippi e che tra le imitazioni più riuscite annovera: Mara Venier, Barbara D’Urso, Franca Leosini e Mara Maionchi. Grande assente, invece, Gino Fastidio non riconfermato. Un ricco varietà fatto di comicità, risate, musica, colori e divertimento. A fare da spalla ai due presentatori, Biagio Izzo, con le sue incursioni comiche. Per questa edizione nel cast anche Lello Arena e Sal Da Vinci come ospiti fissi e di Enzo Avitabile, ospite speciale in alcune puntate.

Oltre quaranta gli artisti che in questa stagione si avvicenderanno sul palcoscenico: comici già affermati e nuovi personaggi, ma anche sketch e gag che vedranno l’ingresso in squadra di molti volti nuovi.

Ecco i comici di Made in Sud

In questa edizione si alterneranno sul palco: Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, Maria Bolignano, Manu e Luca, I Sud 58, I Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Simone Schettino, Matranga e Minafò, le Sex and Sud, Enzo Fischetti, Uccio De Santis, Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato, Rosaria Miele, Rosario Alagna, Tommy Terrafino e poi le new entry Piero Salerno, Damiano Terzo, Claudio Di Giovanni, Giuseppe Accetta, I Gemelli di Guidonia, Adel Ahmed, Vincenzo De Lucia, Sara Carannante, Irene Pariota, Rosaria Frenza.