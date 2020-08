Stefano De Martino shock: ex Amici “Il suo successo lo deve solo a Belen”

Valerio Pino ex di Amici fa accuse pesanti contro Stefano De Martino. Secondo lui De Martino ha usato prima Maria De Filippi e poi Belen solamente per arrivare al suo scopo: sfondare nel mondo dello spettacolo.





L’ex di Amici è un fiume in piena e dice che De Martino ha firmato un contratto molto vantaggioso con la Rai ed è diventato conduttore senza aver fatto alcuna fatica: “Non ha certamente i meriti per fare in conduttore, ma intanto si trova lì”.

Stefano pensa a Castrocaro ma Pino lo asfalta

Mentre (l’ex) marito di Belen si prepara a condurre il celebre Festival di Castrocaro che ci sarà proprio per questa sera (e per ovvii motivi Stefano condurrà senza la presenza della showgirl argentina), ecco che un ex di Amici, Valerio Pino, ha voluto tuonare contro Stefano, e lo ha fatto dalle colonne di Nuovo Tv, accusandolo di aver usato due nomi prestigiosi, come quello di Maria de Filippi e poi di Belen per arrivare alla notorietà

Valerio Pino e la bomba ad Amici: “Sesso nei camerini”

Leggi anche: Belen – Stefano De Martino, incontro shock: cosa è successo?

L’ex ballerino di Amici torna a far parlare di sé, in passato, infatti, aveva alzato un polverone quando era stato al centro del gossip per relazioni intrecciate dietro le quinte di Amici, le sue dichiarazioni: “Ho fatto sesso nei camerini”. Valerio Pino è stato uno dei ballerini più controversi di Amici. Amatissimo dal pubblico del talent ideato da Maria De Filippi, nel 2010 era stato lui stesso ad uscire per la prima volta allo scoperto ammettendo a Tgcom di aver rotto ogni rapporto con la trasmissione per ‘cattiva condotta”.

L’accusa a De Martino: “Famoso solo perché sta con Belen”

Valerio Pino ha confermato la sua opinione ed è fermamente convinto che Stefano si sia servito della fama di Belen per sfondare. De Martino è dunque sulla scena grazie alla moglie e anche per la danza ha avuto successo grazie a lei. Ma non solo. Pino ha anche detto, senza mezzi termini, che Stefano ha utilizzato il suo ascendente anche su Maria De Filippi per avere i contatti giusti. Come a dire che Stefano non si merita tutto questo successo perché non è “farina del suo sacco” e che è arrivato a così alti livelli non per la bravura e non per meriti ma grazie agli altri, pardon, alle altre visto che parla di Queen Mary e di Belen. Sarà l’invidia che lo fa parlare? Risponderà Stefano a tali accuse?