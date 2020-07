Tempatation Island: come finirà il falò tra Annamaria e Antonio?

Annamaria e Antonio si sono davvero lasciati dopo il falò di confronto a Temptation Island oppure la donna ha deciso di dare una nuova possibilità al fidanzato? Indiscrezioni giungono dal villaggio in Sardegna…





Temptation Island riserva sempre grandissime sorprese. Lo abbiamo scritto diverse volte, ma continua ad essere il suo imprinting. Se quanto abbiamo visto durante la puntata al falò del confronto tra Annamaria e Antonio (rimasto in sospeso martedì 28 luglio quando andrà in onda il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisceglia) ci fa supporre che i due fidanzati si lasceranno ed usciranno dal programma da soli, ricordiamo che non tutto è come appare. E infatti…

Antonio va dalla tentatrice Ilaria

Secondo le indiscrezioni che giungono dal villaggio in Sardegna dove sono state registrate le puntate del docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, il falò di confronto si sarebbe concluso con Annamaria che lascia Antonio. A quel punto Antonio sarebbe tornato nel villaggio per potersi confrontare con la tentatrice Ilaria.

La ragazza gli aveva apertamente dichiarato di provare dei sentimenti per lui e lui li aveva promesso che, una volta finito il programma, l’avrebbe sicuramente ricontrattata. Non intendeva infatti perderla di vista. Usciranno dunque insieme Antonio e Ilaria? A quanto pare no.

Cosa deciderà di fare Annamaria?

Sembra infatti che il cavaliere decisamente birichino abbia cercato in tutti i modi , una volta chiaritosi con la tentatrice Ilaria e uscito dal programma da solo, di riavvicinarsi ad Annamaria, la sua fidanzata, chiedendole di dargli un’altra possibilità e giurando di amare solamente lei. Cederà Annamaria alle parole di Antonio? Crederà alla sua ennesima promessa? Oppure rimarrà fedele alla propria scelta maturata durante il viaggio nei sentimenti e comunicata durante di confronto e prenderà la propria strada senza Antonio? Il sospetto è che ci vedremo il due insieme nella puntata dedicata a temptation Island un mese dopo…