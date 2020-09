Temptation Island: Beatrice e Ilaria ancora positive al Covid

Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi sono ancora positive al Covid-19. Le due ex tentatrici di Temptation si erano infettate in Sardegna, durante le loro vacanze!





Tra i vip tornati contagiati dalla Sardegna ci sono anche loro: Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi. Le due, diventate molto amiche dopo aver partecipato come tentatrici a Temptation Island, hanno deciso di partire insieme per una vacanza a Porto Cervo.

Una volta tornate, però, le ragazze hanno cominciato ad avvertire dei sintomi come tosse e febbre e così si sono sottoposte al tampone, risultando positive. Le due sono state ricoverate all’Umberto I di Roma in attesa di guarire. Purtroppo, però, le condizioni delle due non sembrano migliorare…

Temptation Island: ancora infette le due ex tentatrici

L’annuncio della loro positività era arrivato dai loro rispettivi profili Instagram. Le ragazze avevano publicato un selfie in cui, stese sul letto dell’ospedale, hanno raccontato ai fan di essere state ricoverate.

Qualche tempo dopo le due sono state trasferite in una “clinica Covid”, in attesa di guarire. Le ragazze ora sono in camera insieme e raccontano le loro giornate sui social, tra allenamenti e cibo. Per uscire, però, devono risultare negative a due tamponi consecutivi e, purtroppo, nessuna delle due ce l’ha fatta.

Di recente, infatti, sia Ilaria che Beatrice hanno risposto ad alcune domande dei loro fan. Tra questi qualcuno ha chiesto loro se sono guarite e purtroppo, nessuna delle due ha potuto rispondere di si. Le ragazze, quindi, sono ancora in clinica, in attesa che i test diano i risultati sperati!

In bocca al lupo!