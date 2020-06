Temptation Island, Bisciglia confessa: 7 anni d’amore, ma non con Pamela

Filippo Bisciglia, conduttore storico di Temptation Island, festeggia 7 anni d’amore. Ma non con Pamela Camassa. Con chi allora? Ecco svelata la dedica





Altro che crisi del settimo anno! Filippo Bisciglia è felicemente innamorato come il primo giorno, anche se dal loro primo incontro sono passati ben sette anni. Sette anni meravigliosi, in cui il conduttore non si è mai lasciato tentare, non ha mai avuto una distrazione, ma è sempre rimasto fedele e innamorato. Pensate che si stia parlando di Pamela Camassa, compagna dell’ex concorrente del Grande Fratello? Assolutamente no! Stiamo parlando di Temptation Island, il viaggio dei sentimenti prodotto da Mara De Filippi, che torna puntuale anche questa estate: l’appuntamento è per giovedì 2 luglio in prima serata su Canale cinque.

Filippo ha postato uno scatto in spiaggia, nella splendida Sardegna, dove sono in corso le registrazioni del reality show: lui è in ginocchio e sulla sabbia ha scritto la sua dedica d’amore per l’importante anniversario.

Le ultime due coppie di Temptation Island

Anna e Andrea sono un’altra coppia very normal problem che parteciperà a Temptation Island. Anna a 37 anni ed è fidanzata con Andrea da due anni. Andrea, che di anni ne ha 27, nel video di presentazione sul sito WittyTv, portare dei programmi di Maria De Filippi, sostiene che “con Anna andrei a vivere subito“, però lei “vuole di più: vuole un matrimonio, dei figli“.

Ma per Andrea “in questo momento è troppo“ per i suoi “progetti di vita”. Naturalmente Anna è in assoluto disaccordo, sostenendo che “se pensi questo non dovresti prenderti una donna più grande. A me questa cosa spaventa e frena”. E il dubbio di dover fare un passo indietro e venuto più volte. Per Andrea Temptation Island è un modo per dimostrare alla sua compagna che la ama davvero ma lei deve anche capire che “nella vita non esiste soltanto la coppia”.

L’ultima coppia che cercherà di non farsi “indurre in tentazione“ dai tentatori e dalle tentatrici è quella formata da Sofia e Alessandro. Sofia ha 30 anni e sta con il fidanzato da circa quattro anni e mezzo. Lui sostiene di “essersi innamorato al primo istante perché lei ha gli occhi più belli del mondo”. Sofia e Alessandro, durante la loro storia d’amore, hanno fatto diversi tira e molla.

Durante questo periodo per circa sei mesi lei ha frequentato un altro uomo contemporaneamente ad Alessandro. Sofia sostiene che deve “capire se il rapporto tra di noi può riconquistare fiducia e che non sia un amore malato“ il loro; per Alessandro “Temptation Island è l’ultima spiaggia per lei”. Il ragazzo deve capire se davvero Sofia è la donna giusta per lui.