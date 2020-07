Temptation Island: che colpaccio!

Gongola Filippo Bisciglia per gli ascolti di Temptation Island, che vola e conquista la serata di giovedì 16 luglio, doppiando addirittura Che Dio ci aiuti.





Filippo Bisceglia con il suo Temptation Island fa il colpaccio e domina la serata di giovedì 16 luglio, battendo e, anzi, doppiando negli ascolti la fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagonista suor Angela, interpretata dalla bravissima Elena Sofia Ricci, e campione di ascolti. Temptation Island ha conquistato 3.720.000 telespettatori pari al 22.6% di share (dalle 21.35 alle 00.45) migliorando il risultato della seconda puntata.

Il conduttore del viaggio nei sentimenti di Canale 5 aveva promesso che quella di ieri sarebbe stata una puntata davvero scoppiettante e ricca di sorprese. E così infatti è stato. Non solo per il falò di confronto finale tra Valeria e Ciavy, che si sono detti addio proprio sul tronco in spiaggia in Sardegna, ma anche per i video di Anna mostrato ad Andrea, per le gaffes di Antonella Elia e l’amarezza di Lorenzo Amoruso per le parole della sua fidanzata Manila Nazzaro.

Filippo, nel vedere i risultati degli ascolti e dello share questa mattina, ha esultato sul suo profilo Instagram postando una sua immagine in spiaggia al falò e commentando così il grande successo della trasmissione che conduce da ormai sette anni con impegno, dedizione, passione, delicatezza e, appunto, successo. “… Infinitamente noi… In questo “noi“ ovviamente siete inclusi tutti quanti voi… Grazie… E si vola ✈️💪🏻 🔥 🌴 #temptationisland7.

Filippo Bisciglia ottimo traghettatore

Quella di ieri sera non è stata tra l’altro affatto una puntata semplice per il conduttore, che si è trovato costretto a intervenire più vuole per invitare Ciavy a darsi una calmata e a lasciar parlare la fidanzata, diventata in men che non si dica ex, mentre si trovavano al falò di confronto. Bisciglia ha dovuto alzarsi dal proprio posto e frapporsi tra i due che stavano pesantemente litigando. Lo ha fatto con la massima professionalità e delicatezza, chapeau. Promosso!