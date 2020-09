Temptation Island: chi sono Anna e Gennaro?

Chi sono Anna e Gennaro i fidanzati che formano la seconda coppia di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi e al via stasera, mercoledì 16 settembre 2020? Conosciamoli insieme.





Temptatation Island sta per cominciare. Il conto alla rovescia è cominciato: questa sera, mercoledì 16 settembre 2020, alle 21.25 il veliero che porterà i fidanzati e le fidanzate a intraprendere il loro viaggio nei sentimenti attraccherà all’Is Morus Relais in Sardegna. Ad attenderli Alessia Marcuzzi, che non vede l’ora di intraprendere la nuova avventura insieme ai concorrenti del suo programma.

La seconda coppia è formata da Anna e Gennaro. Ventisei anni lei, Trentino lui, Anna è una studentessa di economia, Gennaro è un ottico e gestore dei negozi di famiglia. Sono entrambi di Torre del Greco (NA) e sono fidanzati da sei anni. Ancora non hanno deciso quando e se andare a convivere.

A scrivere a Temptation Island in questo caso è stata Anna, perché vorrebbe una maggiore stabilità di coppia: “Ho deciso di scrivere io a Temptation Island perché dopo tanti tira e molla voglio dare una svolta alla nostra storia”. Anna è anche un po’ stufa di passare per quella che non è, vale a dire “la attiva” della coppia, mentre lui è sempre considerato “il ragazzo perfetto e senza difetti. In realtà lui è troppo concentrato su se stesso, è un po’ infantile e le cose devono andare sempre come dice lui. Questi sono solo alcuni dei motivi che mi hanno spinto a lasciarlo piu’ volte ma poi è sempre ritornato. Succede sempre così, lo lascio, poi passa qualche mese, lui ritorna e io ci ricasco perché mi manca”.

Gennaro è certo dei suoi sentimenti

Gennaro non ha dubbi su quello che prova per la sua fidanzata e infatti sottolinea che “tutte le volte che ci siamo lasciati ho provato a frequentare anche altre ragazze ma più le frequentavo più capivo che la donna che amo è solo lei“. E infatti le ha proposto di fare il grande passo, ma Anna “mi ha risposto con un bel no”, rimarca Gennaro, che ha “una casa, una buona stabilità economica”. Dal momento che Anna non ha accettato nemmeno di andare a convivere, ora Gennaro ha un sacco di dubbi sul fatto che lei lo ami“.