Temptation Island: entra una nuova coppia

Grandi novità a Temptation Island: la prossima settimana farà il suo ingresso in gioco una nuova coppia. Conosciamola insieme…





Temptation Island riserva sempre grandi sorprese. Ed ecco che l’ennesima verrà servita durante la prossima puntata del viaggio nei sentimenti d Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e prodotto da Maria De Filippi. Il prossimo 30 settembre una nuova coppia metterà alla prova la propria storia d’amore. A darne notizia il profilo ufficiale della trasmissione.

La coppia new entry è formata da Salvo e Francesca e a proporre all’altro di partecipare al programma è stata proprio Francesca. Salvo è un uomo di 30 anni ed è vice store manager di un negozio di prodotti biologici. Sta con la fidanzata da 5 anni. I due lavorano e vivono insieme: da tre anni, infatti, stanno sotto lo stesso tetto all’ombra della Madonnina. A Milano si sono trasferiti dalla Basilicata, terra d’origine di entrambi.

Una storia che sta vacillando

La storia d’amore tra Francesca e Salvo è iniziata dopo una lunga amicizia, che si è dunque conio tempo trasformata in amore e nel desiderio di vivere un rapporto diverso tra di loro. Francesca racconta di aver scritto a “Temptation Island perché la nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva”.

A spaventare la ragazza è una strana sensazione che da qualche tempo prova e che lei spiega così: “Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito. Purtroppo, a oggi, questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile. A Temptation vorrei dare una svolta alla nostra storia e renderla concreta”.

Anche Salvo sente che la storia d’amore con Francesca ha bisogno di un po’ di energia e di pepe e pensa che questo viaggio nei sentimenti potrà essere utile alla “causa” della coppia: “Da un anno a questa parte la nostra storia è diventata piatta, la nostra quotidianità non è più piacevole come prima, non parliamo più come un tempo”.

Ad aggravare la situazione è il fatto che “anche la nostra intimità di coppia è venuta completamente meno”, confessa il 30enne, che sta soffrendo molto per questa situazione: “La cosa purtroppo mi fa soffrire e non so fino a che punto posso continuare così. Al contrario di lei, io sono un sognatore eccessivamente realista. Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me e se vale ancora la pena lottare per la nostra storia”.