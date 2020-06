Temptation Island: Gemma e Sirius protagonisti? Bisciglia svela tutto

Dopo Uomini e Donne finalmente svelato il mistero sulla partecipazione di Sirius e Gemma a Temptation Island: lo racconta il conduttore





Da Uomini e donne a Temptation Island il passo è così breve? Per qualche coppia lo è stato: alludiamo ad esempio a Ida platano e Riccardo Guarnieri o a Ursula Bennardo e Sossio Aruta, che si sono innamorati negli studi di Maria De Filippo e si sono messi alla prova a Temptation (entrambi si erano lasciati dopo la trasmissione, per poi ritrovarsi successivamente).

Non sarà altrettanto breve per Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, in arte Sirius, che, stando alle parole del conduttore del viaggio nei sentimenti in partenza su Canale 5, sarebbero molto lontani dalle spiagge della Sardegna.

Sirius e Gemma, nessuna temptation…

Durante una intervista, Filippo Bisceglia ha infatti ricordato che per poter partecipare alla trasmissione è indispensabile essere una coppia. E al momento Nicola e Gemma non lo sono. Per questo l’ex concorrente del Grande Fratello si sente di escludere la loro partecipazione.

Con Fanpage.it si è sbilanciato e alla domanda sull’eventuale coinvolgimento della “nonna” e del “nipotino”, come li la ha apostrofati ironicamente l’esuberante Tina Cipollari, opinionista del dating condotto da Maria De Filippi, ha infatti così risposto: “A Temptation Island partecipano le coppie. Non credo che Gemma e Nicola lo siano”.

È caccia alla terza coppia vip di Temptation

Insomma, il capitolo sembrerebbe essere chiuso. Filippo però ha confermato che al programma parteciperanno sei coppie e che quest’anno l’edizione, a causa del coronavirus che ha reso tutto estremamente più complesso, vedrà coppie celebri insieme a coppie very normal people.

Al momento si conoscono già due coppie famose: sul sito ufficiale del reality show sono state presentate quelle formare da Antonella Elia con il fidanzato Pietro Delle Piane e dalla ex Miss Italia Manila Nazzaro e dal compagno Lorenzo Amoruso).

Ipotizzando che, essendoci sei coppie in gioco, tre saranno di VIP e tre no, il toto scommessa sulla terza celebrità è naturalmente partito. C’è chi sostiene che la terza coppia possa essere formata da un’altra “vecchia” (si fa per dire) conoscenza di Uomini e donne, anzi due: Giovanna Abate e Sammy Hassan, che si è formata circa tre settimane fa. Su di loro, nell’intervista, il conduttore non è stato altrettanto categorico come con Sirius e la Galgani. Vi teniamo informati.